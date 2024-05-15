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鮑威爾重申不太可能加息 納指創收市價新高 道指升126點

美債息回軟，債息倒掛個別發展，美股創至少1個月收市新高，其中，納指更創收市價計新高，金龍指數下跌。美國4月份PPI按月上漲0.5%，升幅超過預期，不過用於計算聯儲局青睞的PCE指數的幾個關鍵類別出現下滑。聯儲局主席鮑威爾稱PPI數據「喜憂參半」，並加倍強調在更長時間內維持高利率的必要性，稱央行需要保持耐心並等待通脹持續降溫的證據，但也重申聯儲局的下一步行動不太可能是加息。市場關注美國周三將公布的4月CPI。阿里巴巴季度盈利重挫，美國交易的股份價格下跌6%。

道瓊斯工業平均指數收漲126點，升幅0.33%，報39558點。標普500指數收漲25點，升幅0.49%，報5246點。納斯達克綜合指數收漲122點，或0.76%，報16511點。

高盛升1.08%，報458.47美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻32點，而Visa跌0.59%，報277.74元，拖累道指10點。

科技股方面，蘋果收市報187.43元，升0.61%，谷歌母公司Alphabet收市報170.34元，升0.7%，亞馬遜收市報187.07元，升0.26%，Facebook收市報471.85元，升0.82%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.16%，報521點。德國DAX指數收跌0.14%，報18716點；法國CAC 40指數漲0.21%，報8225點；英國富時100指數收漲0.16%，報8428點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.22%，報6784點。

美國2年期債息曾跌最多1%，是5月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.39%。低見4.8126厘，是5月10日4.8065厘後最低。收市報4.8147厘，是4月9日後收市新低，當日報4.7426厘。連跌2日，累計跌0.0509厘，對上一次連跌2日是5月2日。

美國10年期債息曾跌最多1.05%，是5月9日後最大跌幅，當日跌幅為1.08%。低見4.4394厘，是5月7日4.4204厘後最低。收市報4.4394厘，是4月9日後收市新低，當日報4.3616厘。連跌2日，累計跌0.0569厘，對上一次連跌2日是5月2日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄35.522基點，是5月10日34.361基點後最窄。收市報37.736基點，是5月10日後收市最窄，當日報37.129基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至96.284基點，是5月13日97.289基點後最闊。收市報96.284基點，是4月9日後收市最闊，當日報101.712基點。連續兩日擴闊，累計5.049基點，對上一次連續兩日是5月2日。

金龍指數曾跌最多1.2%，是5月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.62%。低見6717.52點，是5月13日6660.23點後最低。收市報6784.37點，是5月10日後收市新低，當日報6553.78點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月9日。

道指曾升最多0.47%，是5月10日後最大升幅，當日升幅為0.49%。高見39616.41點，是5月13日39647.39點後最高。收市報39558.11點，是4月1日後收市新高，當日報39566.85點。

標指曾升最多0.55%，是5月6日後最大升幅，當日升幅為1.04%。高見5250.37點，是4月4日5256.59點後最高。收市報5246.68點，是3月28日後收市新高，當日報5254.35點。

納指曾升最多0.84%，是5月6日後最大升幅，當日升幅為1.2%。高見16526.27點，是3月21日16538.87點後最高。收報16511.18點，升0.75%，創收市價計新高。連升2日，累計升170.31點，對上一次連升2日是5月3日。

 