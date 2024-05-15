最新這一輪的漲勢爆發於周一，因為Keith Gill回歸社交媒體。以「Roaring Kitty」為綽號的Gill是2021年「迷因股」狂潮背後的推動力。那一年，Gill因在Reddit上號召短線交易員打壓GameStop空頭而一舉成名。

GameStop期權成交量升至2022年7月以來最高，不過，GameStop看漲期權周一成交量只有三年前「迷因股」熱潮頂峰時的10%。而這兩隻股票的成交額仍遠低於三年前的水平。

GameStop曾升最多112.91%，是5月13日後最大升幅，當日升幅為118.79%。高見64.83美元，是2022年7月21日160美元後最高。收市升60.1%，報48.75美元，是2022年7月21日後收市新高，當日報153.47美元。連升2日，累計升31.29美元，對上一次連升2日是2024年5月3日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2024年5月10日。

AMC曾升最多128.9%，是2023年8月24日後最大升幅，當日升幅為746.94%。高見11.88美元，是2023年9月5日13.76美元後最高。收市升31.98%，報6.85美元，是2023年12月11日後收市新高，當日報7.11美元。連升2日，累計升3.94美元，對上一次連升2日是5月2日。

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