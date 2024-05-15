隔晚美股向上，港股ADR升165點或%，報19239點，即月恒指夜期跌15點，報19062點，夜期低水12點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升5.3%，折合報402.37元；阿里巴巴（9988）跌6.07%，折合報77.64元；美團（3690）跌0.48%，折合報121.31元；匯控（0005）升1.33%，折合報69.87元；建行（0939）跌0.46%，折合報5.53元。

道期現升0.02%；標期現升0%；納期現跌0.05%。日本東證指數現升0.82%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.57%。

VIX指數隔晚跌1.32%或0.18點，報13.42點。

紐油現升0.49%或0.39美元，報78.41美元；布油現升0.4%或0.32美元，報82.71美元；金價現跌0.09%或2.34美元，報2355.78美元；LME 銅期貨隔晚跌0.7%或71.5美元，報10114美元。比特幣現跌0.27%或167.97美元，報61411.49美元；美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.4414厘。

其他報道

迷因股續炒 GameStop升60% 股票、期權成交量仍低於三年前熱潮頂峰

阿里績後ADR跌6% 曾跌逾8% 半年最大跌幅

鮑威爾重申不太可能加息 納指創收市價新高 道指升126點