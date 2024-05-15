藥明康德在信函中稱，其母公司2015年收購了從DeCode剝離出來的NextCode，而公司本身從未接觸過後者的業務、財務信息或數據。其繼任者隨後於2021年被出售給一家美國公司。DeCode曾蒐集了冰島大部分人口的DNA數據。

另外，根據藥明康德的信函，其於2016年與華為簽署一份協議，同意在雲基建領域展開協作。但該夥伴關係從未落地，相關安排隨後也已到期。

藥明康德還回應了最近有關其未經許可將一個美國客戶的智慧財產權轉讓給中國當局的指控，稱該指控「沒有依據」，敦促美國當局調查這一指控。

另外，藥明康德在致國防部負責工業基礎政策的助理部長Laura Taylor-Kale的信中重申，該公司不由中國人民解放軍或中國共產黨任何代理人所有或控制。信函稱，公司也不是一個貢獻於中國國防工業基礎的「軍民融合」組織。美國國防部預計將在一個月左右後公布對中國生物技術公司的調查結果。一組議員敦促政府將藥明康德納入在美國經營的軍工企業的名單。

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