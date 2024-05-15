文章日期：2024年5月15日 11:44
A股下跌，上證指數半日收報3140.34點，跌0.17%，成交2011億元。深證成指半日收報9655.16點，跌0.14%，成交2664億元。創業板指半日收報1853.24點，跌0.13%，成交1145億元。
中國據悉考慮由地方政府收儲以幫助化解存量待售住房，上證房地產指數走升。
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