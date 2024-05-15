思捷指，待法院依請求作出命令後，附屬公司的破產程序將通過債務人佔有程序進行，該程序將使各附屬公司能夠重組其財務及業務並充分利用德國破產法提供的工具。因此，附屬公司各自的董事會或普通合夥人議決批准自我管理程序申請；及隨後於2024年5月15日作出自我管理程序申請。

集團又指，啟動自我管理程序的主要目標不僅是為恢復公司的業績穩定性，也為保持ESPRIT品牌的影響力。公司透過採取積極措施解決不成比例的經營成本及精簡業務，表明其在市場上維持強勁及具競爭力品牌存在的承諾。

而在自我管理程序下，公司亦繼續探索新融資機遇。多個有意投資者已表達對於建立戰略合夥關係的興趣。公司透過將品牌形象與經營效率保持一致、解決不成比例的成本及探索新的融資機遇，決心應對挑戰，適應不斷變化的市場動態，提高其市場地位及確保可持續的未來。

思捷表示，於近幾年附屬公司一直與通脹、利率及能源價格造成的極高成本、冠狀病毒疫情後的影響及國際衝突的後果作鬥爭，上述因素均削弱了附屬公司的財務狀況。

加上，歷史遺留成本如規模不當門店長期租賃的高租金、過度臃腫的勞動力成本及產能過剩物流設施相關費用，加重了附屬公司的負擔。該等因素使目前於德國經營的附屬公司在財務上無法繼續業務。上述原因導致集團歐洲業務下的附屬公司流動資金情況緊張。

各附屬公司的董事會或普通合夥人向董事會報告，相關附屬公司如今的現金流已無力償債或其現金流即將無力償債，且就有關附屬公司進行自我管理程序申請符合集團的最佳利益。