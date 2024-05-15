其次明確報告要求。程序化交易投資者應按規定報告賬戶基本信息、資金信息、交易信息、軟件信息等信息，並落實「先報告、後交易」要求，在履行報告義務後方可進行程序化交易。

三是明確交易監測和風險防控要求。證券交易所對程序化交易實行實時監控，對異常交易行為進行重點監控。同時，進一步壓實證券公司客戶管理職責，明確機構投資者合規風控要求﹔四是加強信息系統管理，明確對程序化交易相關的技術系統、交易單元、主機托管、交易信息系統接入等監管要求﹔五是加強高頻交易監管。明確高頻交易的定義，並從報告信息、收費、交易監控等方面提出差異化監管要求。

六是明確監督管理安排。程序化交易相關機構和個人違反有關規定的，證券交易所、行業協會根據規定採取管理措施，證監會及其派出機構可依法採取監管措施或進行處罰﹔最後第7點是明確北向程序化交易按照內外資一致的原則，納入報告管理，執行交易監控標準，其他管理事項參照適用本規定，具體辦法由滬深證券交易所制定，另行公布。