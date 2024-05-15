集團於去年12月29日掛牌，籌資10.41億元，淨額9.31億元﹔當中原計劃將IPO所得的9.2%或8606萬元用於提升品牌知名度及市場滲透率，並已使用當中的767萬元，現時將變更為將IPO所得的2300萬元用於提升品牌知名度及市場滲透率，未使用金額為1533萬元。而原計劃將IPO所得的6%或5616萬元，用於及進一步優化其管理及運營效率，則全數歸零。

集團將上述資金改用於償還銀行貸款及一般營運資金，當中用於償還銀行貸款部分原計劃為將IPO所得的18.9%或1.7574億元，現增至2.6343億元，未使用金額為2.2929億元﹔而原計劃IPO所得的12.5%或1.1593億元用於一般營運資金，亦將增至1.4746億元，未使用金額為6585萬元。

集團指，擬將「提升公司的品牌知名度和市場滲透率」項下3153萬元調整至用於「一般營運資金」項目，主要因由於近期在全球範圍內，人工智能及人形機器人的發展掀起了前所未有的革命浪潮，公司已登陸聯交所，品牌知名度已經得到人形機器人市場的充分關注。因此目前並無迫切需要將資金重點投向品牌知名度及市場滲透率的推廣。公司為提高資金使用效率，降低財務成本，提高淨利潤率水平，故將此類資金用於償還銀行貸款。

而公司擬將「進一步優化公司的管理及運營效率」項下5616萬元調整至用於「償還銀行貸款」，主要是由於該項目為購買一系列企業內部管理系統，並且實施時間是從2025年到2026年結束，目前暫無法使用。因此，公司為提高資金使用效率，降低財務成本，提高淨利潤率水平，故將此類資金用於償還銀行貸款。同時，未來公司仍將使用自籌資金以滿足「進一步優化公司的管理及運營效率」項目下的資本支出需求。

集團指，經審慎考慮及詳細評估其未來計劃目前的執行進度及經營策略，基於謹慎原則決定變更IPO所得款項用途。變更將令集團的銀行貸款金額減少，降低日常業務營運中使用的金融機構融資額度，從而減少銀行貸款及融資額度產生的利息開支。