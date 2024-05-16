道瓊斯工業平均指數收漲349點，升幅0.89%，報39908點。標普500指數收漲61點，升幅1.18%，報5308點。納斯達克綜合指數收漲231點，或1.41%，報16742點。

Salesforce升3.88%，報287.54美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻70點，而波音跌2.09%，報176.99元，拖累道指24點。

科技股方面，蘋果收市報189.72元，升1.22%，谷歌母公司Alphabet收市報172.51元，升1.27%，亞馬遜收市報185.99元，跌0.57%，Facebook收市報481.54元，升2.05%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.59%，報524點。德國DAX指數收漲0.82%，報18869點；法國CAC 40指數漲0.18%，報8239點；英國富時100指數收漲0.21%，報8445點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.03%，報6786點。

美國2年期債息曾跌最多2.24%，是5月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.39%。低見4.7068厘，是4月5日4.637厘後最低。收市報4.7237厘，是4月4日後收市新低，當日報4.6474厘。連跌3日，累計跌0.1419厘，對上一次連跌3日是5月3日。

美國10年期債息曾跌最多2.33%，是5月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.94%。低見4.3361厘，是4月10日4.3277厘後最低。收市報4.34厘，是4月4日後收市新低，當日報4.3094厘。連跌3日，累計跌0.1563厘，對上一次連跌3日是5月3日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月3日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至39.687基點，是4月12日39.93基點後最闊。收市報38.581基點，是4月10日後收市新低，當日報43.163基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至107.45基點，是4月5日109.084基點後最闊。收市報107.189基點，是4月1日後收市新低，當日報107.525基點。連續3日擴闊，累計15.954基點，對上一次連續3日是5月3日。

金龍指數曾升最多0.69%，是5月13日後最大升幅，當日升幅為4.25%。高見6830.94點，是5月13日6832.57點後最高。收市報6786.12點，是5月13日後收市新高，當日報6798.94點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是5月10日。

道指曾升最多0.95%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為1.52%。高見39935.04點，創紀錄新高，收報39908點，創收市價計新高。連升2日，累計升476.49點，對上一次連升2日是5月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月7日。

標指曾升最多1.24%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為1.48%。高見5311.76點，創紀錄新高。收報5308.15點，創收市價計新高。連升2日，累計升86.73點，對上一次連升2日是5月10日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月3日。

納指曾升最多1.44%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為2.3%。高見16749.74點，創紀錄新高。收報16742.39點，創收市價計新高。連升3日，累計升401.52點，對上一次連升3日是5月6日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月9日。