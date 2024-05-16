moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

通脹降溫 美股三大指數齊創紀錄及收市價計新高 道指升349點

美債息回軟，2年期及10年期均見逾1個月低，債息倒掛擴闊，美股上升，三大指數齊創紀錄新高，及創收市價計新高，金龍指數上升。美國4月份核心CPI按月上漲0.3%，為六個月來首次降溫，按年漲幅則降至三年來最低。聯儲局官員Goolsbee對4月通脹放緩表示歡迎，但稱仍有進一步下降的空間。減息預期升溫，利率期貨顯示機會率上升。

道瓊斯工業平均指數收漲349點，升幅0.89%，報39908點。標普500指數收漲61點，升幅1.18%，報5308點。納斯達克綜合指數收漲231點，或1.41%，報16742點。

Salesforce升3.88%，報287.54美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻70點，而波音跌2.09%，報176.99元，拖累道指24點。

科技股方面，蘋果收市報189.72元，升1.22%，谷歌母公司Alphabet收市報172.51元，升1.27%，亞馬遜收市報185.99元，跌0.57%，Facebook收市報481.54元，升2.05%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.59%，報524點。德國DAX指數收漲0.82%，報18869點；法國CAC 40指數漲0.18%，報8239點；英國富時100指數收漲0.21%，報8445點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.03%，報6786點。

美國2年期債息曾跌最多2.24%，是5月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.39%。低見4.7068厘，是4月5日4.637厘後最低。收市報4.7237厘，是4月4日後收市新低，當日報4.6474厘。連跌3日，累計跌0.1419厘，對上一次連跌3日是5月3日。

美國10年期債息曾跌最多2.33%，是5月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.94%。低見4.3361厘，是4月10日4.3277厘後最低。收市報4.34厘，是4月4日後收市新低，當日報4.3094厘。連跌3日，累計跌0.1563厘，對上一次連跌3日是5月3日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月3日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至39.687基點，是4月12日39.93基點後最闊。收市報38.581基點，是4月10日後收市新低，當日報43.163基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至107.45基點，是4月5日109.084基點後最闊。收市報107.189基點，是4月1日後收市新低，當日報107.525基點。連續3日擴闊，累計15.954基點，對上一次連續3日是5月3日。

金龍指數曾升最多0.69%，是5月13日後最大升幅，當日升幅為4.25%。高見6830.94點，是5月13日6832.57點後最高。收市報6786.12點，是5月13日後收市新高，當日報6798.94點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是5月10日。

道指曾升最多0.95%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為1.52%。高見39935.04點，創紀錄新高，收報39908點，創收市價計新高。連升2日，累計升476.49點，對上一次連升2日是5月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月7日。

標指曾升最多1.24%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為1.48%。高見5311.76點，創紀錄新高。收報5308.15點，創收市價計新高。連升2日，累計升86.73點，對上一次連升2日是5月10日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月3日。

納指曾升最多1.44%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為2.3%。高見16749.74點，創紀錄新高。收報16742.39點，創收市價計新高。連升3日，累計升401.52點，對上一次連升3日是5月6日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月9日。

 