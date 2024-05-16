個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升5.5%，折合報402.9元；阿里巴巴（9988）跌4.3%，折合報79.03元；美團（3690）升1.25%，折合報123.42元；匯控（0005）升1.38%，折合報69.9元；建行（0939）升0.53%，折合報5.59元。

道期現升0.172%；標期現升0.13%；納期現升0.2%。日本東證指數現升0.2%；韓國KOSPI指數現升1.29%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.12%。

VIX指數隔晚跌7.22%或0.97點，報12.45點。

紐油現升0.54%或0.43美元，報79.06美元；布油現升0.48%或0.4美元，報83.15美元；金價現升0.31%或7.46美元，報2393.45美元；LME 銅期貨隔晚升1.03%或105美元，報10219美元。比特幣現升0.32%或215.97美元，報66197.63美元；美國10年期債息現跌0.35%或0.0155厘，報4.3245厘。

今日焦點股份可留意：

邁富時（2556）今早上市，定價43.6元。

多間公司最快今日公布業績，包括，法拉帝（9638）、京東物流（2618）、德昌電機控股（0179）、敏華控股（1999）、三一國際（0631）、維太創科（6133）等。

優必選（9880）改變IPO集資用途。

思捷（0330）德國附屬公司啟動自我管理重組。

平保（2318）首4個月保費收入增2.38%至3303.77億元人民幣。

遠東發展（0035）出售英國兩物業套現1.69億。

MSCI季檢，中國指數納入海信家電（0921）、五礦資源（1208）。被剔出有碧桂園（2007）、碧服（6098）、國航（0753）、復星醫藥（2196）等15間公司；MSCI香港指數則剔出兩隻，包括恒隆地產（0101）及ESR（1821）。

雅居樂（3383）新增7.8億訴訟，被執行總金額超54億元。

摩通：阿里（9988）未來半年股價或上升，9月或納入港股通。阿里績後ADR跌6%，曾跌逾8%，半年最大跌幅。阿里巴巴上季經調整利潤跌11%，股息連特息20.75美仙，美股盤前曾跌近6%。阿里：下半年公共雲業務雙位數增長。

據報內地擬由政府收儲，消化存量待售住房。

藥明康德（2359）致函美國國防部，冀驅散憂慮。

美國警惕中國車企利用墨西哥生產進入美國市場。

美官員：洛鉬（3993）使用掠奪性策略壓低鈷價。

麗展（0488）逾1億人幣售廣州增城高球場47.5%股權。

新秀麗（1910）首季多賺12%，各地區毛利率均見按年上升。

三和建築集團（3822）盈警，上年至少虧損2000萬元。

美國宣布對中國一系列進口商品上調關稅，涉晶片、電動車等。

國美（0493）宋林林及董曉紅已辭任董事，二人早前遭中證監罰款及處分。

騰訊（0700）首季經調整純利升54%至502億元人幣，遠勝預期。

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