公司指，法案內容包括但不限於移除此前針對藥明康德的各種指稱；以及增加一項不溯及既往條款（“祖父”條款），即豁免在擬議限制性條款生效前簽訂的現有合同。然而，儘管美國政府機構已有針對國家安全問題的評估程序，H.R.8333草案仍將藥明康德的公司名稱保留在「予以關注的生物技術公司」的定義中，公司強烈反對這種未經正當程序的預設性且不合理的定義。

公司指，堅信，藥明康德在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險，而且公司也未曾受到美國政府機構的任何制裁。再次重申，藥明康德既沒有人類基因組學業務，而且公司的現有各類業務也不涉及在美國、中國或任何其他地區收集人類基因組數據。

公司指，在未來數月中，H.R.8333草案將繼續經歷在眾議院的立法過程。公司將與諮詢顧問協力，繼續與參與進行中的H.R.8333草案以及經美國參議院國土安全和政府事務委員會於2024年3月6日投票通過的編號為S.3558的立法草案（「S.3558草案」）立法過程的相關方進行溝通和對話。H.R.8333草案及S.3558草案的內容需要達成一致而且仍有待進一步審議並可能變更。

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