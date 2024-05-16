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恒指高開189點 科指升1.2% 邁富時上市升3.2%

恒指今早高開189點或1%，報19262點，大市成交金額53億元；國指今早高開73點或1.1%，報6814點。恒生科技指數開市報4091點，升1.24%。通訊服務、金融、信息技術股推動大市。上升股份比例為14.42%，下跌為5.07%，無升跌為80.5%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、比亞迪（1211）、網易（9999）拖累大市。

藍籌71隻升，6隻下跌，5隻無升跌。龍湖（0960）升6.27%，報13.22元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.05%，報79.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，6隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）創52周高，見400元，開市報400元，升4.77%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報79.3元，跌4.05%。

恒指續高於10天線(18700.76點)。科指續高於10天線(3970.06點)。

藥明康德（2359）：反對公司名稱保留在美法案「予以關注的生物技術公司」。開市報40.45元，跌2.06%。

邁富時（2556）今早上市，定價43.6元。開市報45元，升3.21%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，法拉帝（9638）無成交，報25.5元。京東物流（2618）開市報9.55元，升0.95%。德昌電機控股（0179）無成交，報11.88元。敏華控股（1999）開市報6.35元，升0.32%。三一國際（0631）開市報6.38元，跌1.54%。

優必選（9880）改變IPO集資用途。開市報173.1元，升0.29%。

思捷（0330）德國附屬公司啟動自我管理重組。無成交，報0.255元。

平保（2318）首4個月保費收入增2.38%至3303.77億元人民幣。開市報40.8元，升1.62%。

遠東發展（0035）出售英國兩物業套現1.69億。開市報1.19元，升0.85%。

MSCI季檢，中國指數納入海信家電（0921）、五礦資源。海信家電創上市新高，見38元，開市報38元，升1.06%。五礦資源（1208）開市報3.97元，升4.75%。

被剔出的碧桂園（2007）停牌。碧服（6098）開市報5.99元，升2.04%。國航（0753）開市報4.07元，升0.49%。復星醫藥（2196）開市報13.4元，無升跌。

MSCI香港指數則剔出兩隻，包括恒隆地產（0101）開市報8.1元，升1.5%。ESR（1821）開市報12.46元，跌1.11%。

雅居樂（3383）新增7.8億訴訟，被執行總金額超54億元。開市報0.64元，升4.92%。

摩通：阿里（9988）未來半年股價或上升，9月或納入港股通。阿里績後ADR跌6%，曾跌逾8%，半年最大跌幅。阿里巴巴上季經調整利潤跌11%，股息連特息20.75美仙，美股盤前曾跌近6%。阿里：下半年公共雲業務雙位數增長。開市報79.3元，跌4.05%。

據報內地擬由政府收儲，消化存量待售住房。中海外（0688）開市報15.5元，升2.51%。龍湖（0960）開市報13.22元，升6.27%。潤地（1109）開市報31.7元，升2.92%。世茂集團（0813）開市報1.21元，升14.15%。融創（1918）開市報1.42元，升6.77%。

美國宣布對中國一系列進口商品上調關稅，涉晶片、電動車等。美國警惕中國車企利用墨西哥生產進入美國市場。比亞迪（1211）開市報221.6元，跌0.63%。小鵬（9868）開市報31.2元，升1.13%。理想汽車（2015）開市報102.6元，升0.1%。蔚來（9866）開市報42.15元，跌0.12%。零跑（9863）開市報30.85元，跌1.12%。

美官員：洛鉬（3993）使用掠奪性策略壓低鈷價。開市報8.38元，升0.48%。

麗展（0488）逾1億人幣售廣州增城高球場47.5%股權。無成交，報0.66元。

新秀麗（1910）首季多賺12%，各地區毛利率均見按年上升。開市報26.1元，跌9.53%。

三和建築集團（3822）盈警，上年至少虧損2000萬元。無成交，報0.066元。

國美（0493）宋林林及董曉紅已辭任董事，二人早前遭中證監罰款及處分。開市報0.032元，無升跌。

騰訊（0700）首季經調整純利升54%至502億元人幣，遠勝預期。創52周高，見400元，開市報400元，升4.77%。

破頂股表現

破頂股包括，紫金礦業（2899）創上市新高，見18.92元，開市報18.92元，升2.94%；海信家電（0921）創上市新高，見38元，開市報38元，升1.06%；中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.6元，開市報2.6元，升1.96%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見5.14元，開市報5.14元，升1.38%；騰訊控股（80700）創上市新高，見356.6元，開市報356.6元，升0.62%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見353元，開市報353元，升2.32%；華夏比特幣ETF（3042）創上市新高，見8.22元，開市報8.22元，升5.93%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見8.26元，開市報8.26元，升6.51%；荃信生物－Ｂ（2509）創上市新高，見29.55元，開市報29.55元，升1.2%；騰訊（0700）創52周高，見400元，開市報400元，升4.77%；海豐國際（1308）創52周高，見20.1元，開市報20.1元，無升跌；中遠海控（1919）創52周高，見12.64元，開市報12.64元，升0.64%；天津港發展（3382）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，無升跌；北控水務集團（0371）創52周高，見2.46元，開市報2.46元，升1.65%；貿易通（0536）創52周高，見0.98元，開市報0.98元，升1.03%；裕元集團（0551）創52周高，見16.1元，開市報16.1元，升2.94%；獅子山集團（1127）創52周高，見1.51元，開市報1.51元，升0.67%；綠色動力環保（1330）創52周高，見3.01元，開市報3.01元，升0.33%；晶苑國際（2232）創52周高，見4.45元，開市報4.45元，升0.68%；壽康集團（2945）無成交，報0.028元；力寶華潤（2946）無成交，報0.055元；青島港（6198）創52周高，見5.65元，開市報5.65元，升0.36%；朝雲集團（6601）創52周高，見1.93元，開市報1.93元，無升跌；綠城管理控股（9979）創52周高，見7.51元，開市報7.51元，升0.4%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見433元，開市報433元，升2.56%；紫金礦業（2899）創上市新高，見18.92元，開市報18.92元，升2.94%；騰訊（0700）創52周高，見400元，開市報400元，升4.77%；小米（1810）創52周高，見20.2元，開市報20.2元，升1.1%；匯控（0005）創52周高，見69.35元，開市報69.35元，升0.58%。

異動股

上升異動股，包括，利寶閣（1869）開市報0.204元，升14.61%；正味集團（2147）開市報0.166元，升14.48%；世茂集團（0813）開市報1.21元，升14.15%；遠洋集團（3377）開市報0.445元，升14.1%；ＭＩ能源（1555）開市報0.033元，升13.79%；毅德國際（1396）開市報0.415元，升13.7%；皇冠環球集團（0727）開市報0.079元，升11.27%。

下跌異動股，包括，叮噹健康（9886）開市報1.99元，跌10.76%；南戈壁（1878）開市報5.3元，跌10.47%；天泓文創（8500）開市報0.35元，跌10.26%；新秀麗（1910）開市報26.1元，跌9.53%；杉杉品牌（1749）開市報0.72元，跌6.49%；君聖泰醫藥（2511）開市報6.52元，跌6.19%；康臣葯業（1681）開市報6.73元，跌6.01%；B & D STRATEGIC（1780）開市報1.79元，跌5.79%；嘉里物流（0636）開市報8.28元，跌5.59%。

 

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