恒指今早高開189點或1%，報19262點，大市成交金額53億元；國指今早高開73點或1.1%，報6814點。恒生科技指數開市報4091點，升1.24%。通訊服務、金融、信息技術股推動大市。上升股份比例為14.42%，下跌為5.07%，無升跌為80.5%。