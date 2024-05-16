港元現報7.8043元升值53點子，曾貶值最多9點子，報7.8105元，亦曾升值最多63點子，報7.8033元，是2023年12月20日7.7981元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.46點子至3.6181%，是2024年5月8日後最低；1星期HIBOR升0.07點子至3.8431%；2星期HIBOR升1.46點子至3.92327%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.76點子至4.6%；6個月期HIBOR升1.47點子至4.70113%；12個月期HIBOR升0.39點子至4.86071%。

美元指數現報104.189貶值0.156點或0.15%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43412%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.246%，終止單日擴闊，利差是2024年5月07日後最窄，當日差距為-1.2351%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年5月09日，當日利差報-1.2753%。

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