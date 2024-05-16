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恒指半日升303點 科指升1% 恒指國指齊創9個月高 成交1142億

美通脹降溫，美股隔晚創新高，亞洲貨幣延續強勁反彈，港元升值見近半年最強，亞股接力美股上揚，科技股拉動MSCI亞太指數邁向五連漲，台積電和騰訊（0700）貢獻最大。港股假期後復市升逾300點，曾高見19397.14點，是2023年8月7日19581.82點後最高；國指曾高見6873.34點，是2023年8月1日7008.64點後最高。半日成交已超過1100億元，不過利潤下滑的阿里巴巴（9988）下跌，此外，受內地政府擬出手買住宅物業消息影響，內房股上升。

恒指今早高開189點，高位升323點，低位升40點，高低波幅283點。通訊服務、金融、地產股推動大市。上升股份比例為33.17%，下跌為25.58%，無升跌為41.23%。

恒指半日升303點或1.59%，報19376點，大市成交金額1142億元；國指升122點或1.82%，報6864點。恒生科技指數收報4084點，升1.06%。

藍籌股成交金額597.26億元，佔大市成交52.29%；科指成份股成交金額328.15億元，佔大市成交28.73%；國指成份股成交金額528.07億元，佔大市成交46.24%。

24隻雙櫃台股，總成交0.61億元人民幣，相當於約0.67億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.52%，至61.84億元，佔大市成交5.41%。牛熊證成交金額27.26億元，減少7.53%；窩輪成交金額34.58億元，減少24%。

騰訊（0700）、建行（0939）、匯控（0005）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、中海油（0883）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌62隻升，19隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升13.18%，收報14.08元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌5.39%，收報107元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是騰訊（0700）創52周高，見401元，收報397.8元，升4.19%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報21.25元，跌3.85%。

恒指續高於10天線(18712.16點)。科指續高於10天線(3969.32點)。

北水南下合計淨流入37.34億元，淨流入金額是5月13日88.07億元後最多。

藥明康德（2359）：反對公司名稱保留在美法案「予以關注的生物技術公司」。收報41.8元，升1.21%。

邁富時（2556）今早上市，定價43.6元。收報51.3元，升17.66%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，法拉帝（9638）收報25.25元，跌0.98%。京東物流（2618）收報9.48元，升0.21%。德昌電機控股（0179）收報11.84元，跌0.34%。敏華控股（1999）收報6.54元，升3.32%。三一國際（0631）收報6.75元，升4.17%。

優必選（9880）改變IPO集資用途。收報183.8元，升6.49%。

思捷（0330）德國附屬公司啟動自我管理重組。收報0.239元，跌6.27%。

平保（2318）首4個月保費收入增2.38%至3303.77億元人民幣。收報42.45元，升5.73%。

遠東發展（0035）出售英國兩物業套現1.69億。收報1.18元，無升跌。

MSCI季檢，中國指數納入海信家電（0921）、五礦資源。海信家電創上市新高，見39.5元，收報38.5元，升2.39%。五礦資源（1208）收報4元，升5.54%。

被剔出的碧桂園（2007）停牌。碧服（6098）收報6.26元，升6.64%。國航（0753）收報4.05元，無升跌。復星醫藥（2196）收報13.38元，跌0.15%。

MSCI香港指數則剔出兩隻，包括恒隆地產（0101）收報8.1元，升1.5%。ESR（1821）收報12.76元，升1.27%。

雅居樂（3383）新增7.8億訴訟，被執行總金額超54億元。收報0.72元，升18.03%。

摩通：阿里（9988）未來半年股價或上升，9月或納入港股通。阿里績後ADR跌6%，曾跌逾8%，半年最大跌幅。阿里巴巴上季經調整利潤跌11%，股息連特息20.75美仙，美股盤前曾跌近6%。阿里：下半年公共雲業務雙位數增長。收報80.65元，跌2.42%。

據報內地擬由政府收儲，消化存量待售住房。中海外（0688）收報15.96元，升5.56%。龍湖（0960）收報14.08元，升13.18%。潤地（1109）收報31.9元，升3.57%。世茂集團（0813）收報1.37元，升29.25%。融創（1918）收報1.51元，升13.53%。

美國宣布對中國一系列進口商品上調關稅，涉晶片、電動車等。美國警惕中國車企利用墨西哥生產進入美國市場。比亞迪（1211）收報220.6元，跌1.08%。小鵬（9868）收報31.25元，升1.3%。理想汽車（2015）收報98.65元，跌3.76%。蔚來（9866）收報41.95元，跌0.59%。零跑（9863）收報30.9元，跌0.96%。

美官員：洛鉬（3993）使用掠奪性策略壓低鈷價。收報8.01元，跌3.96%。

麗展（0488）逾1億人幣售廣州增城高球場47.5%股權。收報0.64元，跌3.03%。

新秀麗（1910）首季多賺12%，各地區毛利率均見按年上升。收報25.55元，跌11.44%。

三和建築集團（3822）盈警，上年至少虧損2000萬元。收報0.066元，無升跌。

國美（0493）宋林林及董曉紅已辭任董事，二人早前遭中證監罰款及處分。收報0.032元，無升跌。

騰訊（0700）首季經調整純利升54%至502億元人幣，遠勝預期。創52周高，見401元，收報397.8元，升4.19%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見54.95元，收報54.25元，升6.16%；紫金礦業（2899）創上市新高，見18.98元，收報18.58元，升1.09%；山高控股（0412）創上市新高，見7.97元，收報7.25元，跌8.11%；海信家電（0921）創上市新高，見39.5元，收報38.5元，升2.39%；中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.67元，收報2.64元，升3.53%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見8.5元，收報8.3元，升4.53%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見5.22元，收報5.09元，升0.39%；騰訊控股（80700）創上市新高，見370元，收報368.2元，升3.89%；長城汽車（82333）創上市新高，見13.3元，收報13.12元，跌0.46%；中銀香港（82388）創上市新高，見23.8元，收報23.75元，升2.15%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見30.06元，收報29.94元，升2.53%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見354.3元，收報354.3元，升2.7%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見77.26元，收報77.26元，升2.9%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1216.5元，收報1216.5元，升1.63%；惠理ＥＭＱＱ（3030）創上市新高，見8.55元，收報8.55元，升1.6%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.21元，收報8.21元，升2.56%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.43元，收報14.43元，升4.26%；華夏納指（3086）創上市新高，見37.88元，收報37.8元，升2.44%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1054.6元，收報1054.2元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1128.35元，收報1128.35元，升0.03%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見45.22元，收報45.22元，升2.08%；博時比特幣（3008）創上市新高，見51.48元，收報51.42元，升6.46%；華夏比特幣ETF（3042）創上市新高，見8.26元，收報8.23元，升6.06%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.056元，收報1.054元，升6.04%；綠城服務（2869）創52周高，見4.98元，收報4.82元，升16.71%；領悅服務（2165）創52周高，見1.7元，收報1.63元，升10.14%；新高教（2001）創52周高，見2.8元，收報2.71元，升1.12%；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.79元，收報3.65元，跌0.27%；思考樂教育（1769）創52周高，見5.68元，收報5.35元，跌1.29%；東軟教育（9616）創52周高，見3.72元，收報3.69元，升1.93%；長城汽車（2333）創52周高，見14.66元，收報14.44元，升1.55%；太古（0019）創52周高，見70.25元，收報69.75元，升0.65%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見436.6元，收報432元，升2.32%；紫金礦業（2899）創上市新高，見18.98元，收報18.58元，升1.09%；騰訊（0700）創52周高，見401元，收報397.8元，升4.19%；小米（1810）創52周高，見20.35元，收報19.94元，跌0.2%；工行（1398）創52周高，見4.7元，收報4.69元，升4.92%；中銀香港（2388）創52周高，見25.8元，收報25.75元，升2.59%；中國銀行（3988）創52周高，見3.8元，收報3.8元，升2.98%；匯控（0005）創52周高，見69.95元，收報69.85元，升1.31%；建行（0939）創52周高，見5.88元，收報5.84元，升5.04%；宏橋（1378）創52周高，見12.38元，收報12.06元，升2.2%；華潤電力（0836）創52周高，見22元，收報21.55元，跌1.15%；工商銀行（1398）創52周高，見4.7元，收報4.69元，升4.92%；交行（3328）創52周高，見6.18元，收報6.14元，升2.5%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，中建富通（0138）低見0.106元，收報0.107元，跌13.01%；太平洋網絡（0543）低見0.375元，收報0.375元，跌2.6%；融太集團（1172）低見0.026元，收報0.029元，升7.41%；辰興發展（2286）低見0.15元，收報0.155元，跌20.1%；心泰醫療（2291）低見21.45元，收報21.55元，跌0.23%；科勁國際（6822）低見0.42元，收報0.42元，跌4.55%；品創控股（8066）低見0.026元，收報0.026元，跌16.13%；興銘控股（8425）低見0.085元，收報0.088元，跌12.87%；愛世紀集團（8507）低見0.081元，收報0.081元，跌5.81%；茶百道（2555）低見9.63元，收報9.74元，跌4.88%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.163元，收報0.163元，跌1.21%；中國農產品交易（0149）低見0.038元，收報0.038元，跌2.56%；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1.01元，跌0.98%；匯盈控股（0821）低見0.053元，收報0.053元，跌7.02%；新確科技（1063）低見0.128元，收報0.13元，跌2.99%；永義國際（1218）低見2.5元，收報2.5元，跌1.96%；滿地科技股份（1400）低見0.087元，收報0.1元，升5.26%；富臨集團控股（1443）低見0.163元，收報0.163元，跌1.21%；卓珈控股（1827）低見1.15元，收報1.25元，跌1.57%；多牛科技（1961）低見0.81元，收報0.82元，跌2.38%。

異動股

上升異動股，包括，毅德國際（1396）創52周高，見1.5元，收報1.18元，升223.29%；陽光１００中國（2608）收報0.057元，升119.23%；花樣年（1777）收報0.093元，升78.85%；易居企業控股（2048）收報0.199元，升57.94%；遠洋集團（3377）收報0.58元，升48.72%；民商創科（1632）收報0.265元，升39.47%；愛得威建設集團（6189）收報0.27元，升35%；德信中國（2019）收報0.105元，升34.62%。

下跌異動股，包括，南戈壁（1878）收報4.48元，跌24.32%；榮豐集團亞洲（8526）收報0.14元，跌23.91%；辰興發展（2286）創上市新低，見0.15元，收報0.155元，跌20.1%；叮噹健康（9886）收報1.8元，跌19.28%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.043元，跌17.31%；威鋮國際（1002）收報0.069元，跌16.87%；品創控股（8066）創上市新低，見0.026元，收報0.026元，跌16.13%；隆成金融（1225）收報0.2元，跌15.61%；華星控股（8237）見52周低0.022元，收報0.022元，跌15.38%；朝威控股（8059）平上市低位0.012元，收報0.012元，跌14.29%。

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