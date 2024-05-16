是次戰略合作協議，在新世界發展執行董事兼首席營運總監馬紹祥及深業集團總裁王昱文見證下，由新世界發展首席財務總監劉富强及深業集團副總裁姚啟懷於5 月10日在深圳聯合簽署。根據協議內容，雙方在深港產業創新及科技合作方面，共同探索新發展方向及營運模式，開拓粵港澳大灣區產業合作的地標項目。

深業集團由深圳市人民政府全資擁有，為深圳市國資委直管大型綜合性企業集團，業務涵蓋地產發展、產業園區開發與運營、城市物業服務、養老托育、資本和數字化六大核心業務板塊，累計開發項目近200個，業務覆蓋20個省、58個城市，包括深圳地標項目深業上城。

據新聞稿稱，新世界目前在北都持有約1,500萬平方呎農地，當中不少位處優質地段，交通配套完善。集團正積極透過不同途徑，加快釋放區內的農地價值，早前已與兩間央企，即潤地（1109）及招商蛇口（深001979）合作發展住宅及商住項目，合共涉及約4,000伙，可建樓面面積逾172萬平方呎。

其他報道

【有片：埋身擊】加密貨幣走勢向好 宜待其升勢延續才追買

Pimco與國米所有者蘇寧的再融資談判面臨破裂風險

恒指半日升303點 科指升1% 齊創9個月高 成交1142億

敏華控股全年多賺兩成 末期息0.15元

祈耀年宣布退任後 匯控據報傾向從內部尋找人選接棒

中國所持美國國債降至2009年以來最低

美國商務部長：將在秋季提出中國聯網汽車規定

據報金管局最快周五公布 在港推數字人民幣

滬深三大指數半日向上 滬指升0.48%

特斯拉上海取得許可 料明年首季投產 佔地約20萬平方米

港元拆息普遍向上 港元升值見近半年最強 1個月HIBOR連升2日

阿根廷總統：很快會解除外匯管制

自稱「虛擬貨幣之王」 Aiden Pleterski在加拿大被控欺詐

日本首季GDP按季收縮2% 差過預期

中通快遞首季少賺14%

傳微軟中國AI團隊被「打包出國」 微軟：給予部分員工調動機會

中國金茂近24億收購成都兩項目49%股權

海昌海洋公園：將在大連森林動物園建設奧特曼冰雪世界項目

滬深三大指數高開 人行實現零投放零回籠

恒指高開189點 科指升1.2% 邁富時上市升3.2%

藥明康德：反對公司名稱保留在美法案「予以關注的生物技術公司」

港股ADR升288點 夜期低水12點 邁富時上市 法拉帝、京東物流等業績

通脹降溫 美股三大指數齊創紀錄及收市價計新高 道指升349點