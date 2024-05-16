留學生：用第一桶金回去給祖國添磚加瓦

該名留學生在帖文表示：「在這裡感謝Chase、花旗和美國運通，感謝3年陪伴，雖然你們的banking服務真的很好，但我始終記得自己是中國人和自己振興華夏的使命。用這人生的第一桶金回去給祖國添磚加瓦，同時也給美國帝國主義一記重拳！給美國資本家最後一個教訓！」

事件引起內地網民熱議，有網民大讚該名留學生：「高手，而且還是英雄」，但亦有網民批評：「承擔後果的是後續去美國的留學生和沒有美國綠卡的華人」。有人將其翻譯後傳到外國論壇Reddit，引起不少美國網民關注，並認為「對中國留學生抱持警惕不是沒道理的」。

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