匯豐環球研究發表報告指，由於騰訊（0700）在遊戲逆轉更有確定性，加上長期廣告增長和利潤率有更大的上升空間，維持對騰訊「買入」評級，目標價由385元上調16.9%至450元。
該行指，騰訊在旗艦遊戲扭虧為盈下，集團首季收入強勁，為改善今明兩年國內和國際遊戲前景鋪平道路。匯豐估計，騰訊今年本地遊戲收入增長將由1%增加至4%，今明兩年國際遊戲收入分別由4%及13%上升至11%及15%。
此外，匯豐認為，騰訊在廣告技術的持續升級，可使其在今年內將獲得更多市場份額。匯豐將其今明兩年廣告收入預測由12%/13%分別上調至16%/14%。
雖然線下消費需求疲弱，金融科技的前景較保守，惟考慮到騰訊收入結構的轉變有望推動利潤率的擴張，匯豐將營業利潤預測上升8%至11%。
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