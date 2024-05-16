雙方在是次合作將探討以一站式能源服務方式，優化利園區現 有的供冷系統為分佈式區域供冷系統項目，進行可行性研究，並共同探討斥資、設 計、興建和營運系統。該項目計劃透過全新的行人通道及地下車道，連接利園一至 六期、希慎廣場及正在興建的加路連山道項目等物業的供冷設施。當整個系統接通 後，可更有效讓利園區物業共用這個分佈式區域供冷系統，實現更高效的節能減碳 效果，並降低相關的維修保養及更換成本。

在推動電氣化方面，中電源動正與希慎研究在銅鑼灣區內，以創新的一站式電動車 充電服務方式去增加電動車充電設施，攜手推動綠色出行。雙方亦會探討在希慎旗 下物業發展可再生能源發電項目等方案，以進一步減低碳排放。

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，是次與中電源動合作，將有助集團制定提升能源效益的管理方案，實現更高效 的節能減碳效果，為希慎最遲於 2050 年實現淨零排放的目標邁出關鍵的一步。

中電控股首席執行官蔣東強表示，除了香港本地項目，中電源動和 希慎將研究把合作推展至大灣區和內地其他城市，將可持續社區規劃及一站式能源 方案，應用在更多物業項目上，共同推動大灣區實現碳中和的目標，攜手為國家 3060 雙碳目標作出貢獻。

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