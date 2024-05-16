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ESR計劃在東京建60兆瓦數據中心   

ESR （1821）宣布，計劃在日本東京有明區興建在該國的第四座數據中心，項目的規模達60兆瓦，其將於2026年第二季啟動興建，並會在2028年第四季投入服務。這聯同其在日本東京、大阪及京都的另外三座數據中心計，單是在當地的數據中心規模，便達到320兆瓦。

ESR聯合創始人兼聯席首席執行官Stuart Gibson指出，數據中心是ESR的關鍵增長引擎。該項目不僅擴大了ESR在日本的投資組合，還加強了其在亞太區域的市場地位。他說，集團的平台在包括香港、大阪、東京、首爾、孟買及新加坡等主要城市，會建有1.5吉瓦的數據中心。當中日本的數據中心市場為全世界最大兼發展最快，新待建的日本東京有明數據中心，將會為東京中部的項目規模，帶來的影響具變革性。 ESR的數據中心投資基金-ESR Data Centre Fund 1，更已獲得13.5億美元的股權承諾，專注於數字基礎設施的投資

ESR數據中心首席執行官Diarmid Massey補充，都市區域面對緊迫時間的應用及未來工作量需求下，致有需要在如有明區，建立鄰近都會人口中心區域的數據中心，並且與現有的數據中，形成群眾效應。尤其在東京和大阪，對現代化、具能源效益的數據中心，去取代已老化的數據基建之需求，日益增加。ESR會繼續聯同營運商及超大規模雲服務商，在亞太地區擴大數據中心的規模。

今次該集團擬建的有明數據中心，會在全世界最大的數據中心市場，提供顯著及急需的容量，提供超級雲服務、雲端，以至滿足大企業需要具備擴增能力和聯繫性的高速服務，藉此配合未來的增長需求。該中心的高密度機架、領先行業的能源效益及建築標準，將支援來自人工智能、機器學習等漸增的工作需求。