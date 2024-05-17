其他消息方面，IMF批評拜登政府有關對華關稅的決定，強調中美之間的緊張關係可能損害全球貿易和增長；白宮國家經濟委員會主任布雷納德表示，美國對華新關稅是必要之舉，這是為了避免中國的不公平貿易行為造成更多經濟動盪。

道瓊斯工業平均指數收跌38點，跌幅0.1%，報39869點。標普500指數收跌11點，跌幅0.21%，報5297點。納斯達克綜合指數收跌44點，或0.27%，報16698點。

Caterpillar跌2.59%，報350.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累61點，而波音升3.37%，報182.96元，貢獻道指39點。

科技股方面，蘋果收市報189.84元，升0.06%，谷歌母公司Alphabet收市報174.18元，升0.96%，亞馬遜收市報183.63元，跌1.26%，Facebook收市報473.23元，跌1.72%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.21%，報523點。德國DAX指數收跌0.7%，報18738點；法國CAC 40指數跌0.63%，報8188點；英國富時100指數收跌0.09%，報8438點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.49%，報6954點。

美國2年期債息曾升最多1.56%，是4月25日後最大升幅，當日升幅為1.98%。高見4.7974厘，是5月15日4.8231厘後最高。收市報4.7953厘，是5月14日後收市新高，當日報4.8147厘。

美國10年期債息曾升最多0.94%，是5月10日後最大升幅，當日升幅為1.19%。高見4.3808厘，是5月15日4.4472厘後最高。收市報4.375厘，是5月14日後收市新高，當日報4.4394厘。

美2年期10年期債息續低掛，曾擴闊至42.361基點，是4月11日45.387基點後最闊。收市報42.246基點，是4月10日後收市最闊，當日報43.163基點。連續第2日擴闊，累計4.51基點，對上一次連跌2日是5月10日。

美3個月10年期債息續低掛，曾收窄至102.246基點，是5月15日96.806基點後最窄。收市報103.091基點，是5月14日後收市最窄，當日報96.284基點。

金龍指數曾升最多2.67%，是5月13日後最大升幅，當日升幅為4.25%。高見6967.01點，是2023年9月6日7215.37點後最高。收市報6954.84點，是2023年9月6日後收市新高，當日報7085.41點。連升2日，累計升170.47點，對上一次連升2日是5月2日。

道指曾升最多0.36%，是5月15日後最大升幅，當日升幅為0.95%。高見40051.05點，創紀錄新高。收市報39869.38點，是5月15日後收市新高，當日報39908點。

標指曾升最多0.33%，高見5325.49點，創紀錄新高，其後曾跌最多0.23%，是5月8日後最大跌幅，當日跌幅為0.42%。低見5296.19點，是5月15日5263.26點後最低。收市報5297.1點，是5月14日後收市新低，當日報5246.68點。

納指曾升最多0.33%，是5月15日後最大升幅，當日升幅為1.44%。高見16797.83點，創紀錄新高。納指亦曾跌最多0.29%，是5月10日後最大跌幅，當日跌幅為0.32%。低見16693.45點，是5月15日16544.09點後最低。收市報16698.32點，是5月14日後收市新低，當日報16511.18點。

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