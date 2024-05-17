個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.54%，折合報403.1元；阿里巴巴（9988）升6.08%，折合報84.55元；美團（3690）升2.15%，折合報128.29元；匯控（0005）跌1.11%，折合報69.32元；建行（0939）跌0.04%，折合報5.9元。

道期現升0.007%；標期現跌0.01%；納期現跌0%。日本東證指數現跌0.12%；韓國KOSPI指數現跌0.26%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.42%。

VIX指數隔晚跌0.24%或0.03點，報12.42點。

紐油現升0.17%或0.14美元，報79.37美元；布油現升0.21%或0.18美元，報83.45美元；金價現升0.07%或1.7美元，報2378.56美元；LME 銅期貨隔晚升2%或205美元，報10424美元。比特幣現升0.03%或21.7美元，報65301.02美元；美國10年期債息現跌0.26%或0.0117厘，報4.3633厘。

今日焦點股份可留意：

泓盈城市服務（2529）今日上市，定價3.2元。

三公司最快今日公布業績，包括，英皇資本（0717）、華住集團－Ｓ（1179）及零跑（9863）。

外電指平保（2318）擬再向中東主權基金或富戶減持匯控（0005）。

ESR（1821）計劃在東京建60兆瓦數據中心。

據報國務院明宣布房地產舉措，討論購存量房及擴保交樓。

融創中國（1918）提高強制可轉換債第二次轉換限額至100%。

廣東省省長王偉中會見中電（0002）主席米高嘉道理，籲加大在粵投資布局力度。

法拉帝（9638）首季多賺兩成至2200萬歐元。

澳博（0880）旗下澳娛綜合來港路演。

日本醞釀推第二輪賭場渡假村競投。

豐盛生活服務（0331）首席執行官潘樂祺調任非執董，林煒瀚接任。

京東（9618）首季經調整純利升17.2%至89億人幣勝預期，美股盤前升4%。

吉利（0175）旗下極氪上市，每持2.2萬股派1股極氪，持6000股獲派現金特別息。

京東物流（2618）首季扭虧為盈，經調整淨利潤錄5.41億元人幣。

三一國際（0631）首季少賺兩成，稱受煤炭行業市道不景影響。

Arygle Street首披露在招商局中國基金（0133）持股增至逾8%，已配合查倉。

南方航空（1055）上月客運運力投入升9.5%。

施銘倫再度減持太古B（0087）。

百度（9888）首季經調整純利按年升22%至70億人幣，勝預期。

合生創展（0754）：已存入足夠資金悉數償還3億美元票據本息。

包浩斯（0483）發盈警，料全年少賺70%至90%。

理想汽車（2015）據報裁員逾5600人。

其他報道

減息預期降溫 美股創紀錄新高後倒跌 道指跌38點

北水增持盈富 減持京基金融國際