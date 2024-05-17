恒指今早高開148點或0.77%，報19525點，大市成交金額47億元；國指今早高開61點或0.9%，報6933點。恒生科技指數開市報4135點，升1.55%。非必需消費品、信息技術、地產股推動大市。上升股份比例為11.87%，下跌為3.89%，無升跌為84.23%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中國銀行（3988）、工行（1398）拖累大市。
藍籌46隻升，21隻下跌，15隻無升跌。阿里巴巴（9988）升6.65%，報85元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌2.09%，報5.61元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，5隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報85元，升6.65%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報41.5元，跌1.43%。
恒指續高於10天線(18843.94點)。科指續高於10天線(3995.1點)。
泓盈城市服務（2529）今日上市，定價3.2元。開市報3.46元，升8.12%。
三公司最快今日公布業績，績前表現如下，英皇資本（0717）開市報0.03元，無升跌。華住集團－Ｓ（1179）開市報32.25元，升1.1%。零跑（9863）開市報31.3元，升1.29%。
外電指平保（2318）擬再向中東主權基金或富戶減持匯控。平保開市報43.8元，升1.86%。匯控（0005）開市報69元，跌1.57%。
ESR（1821）計劃在東京建60兆瓦數據中心。開市報12.98元，跌0.15%。
據報國務院明宣布房地產舉措，討論購存量房及擴保交樓。中海外（0688）開市報16.02元，升1.26%。龍湖（0960）開市報14.3元，升3.62%。潤地（1109）開市報32.15元，升0.78%。龍光地產（3380）開市報0.79元，升3.95%。世茂集團（0813）開市報1.33元，升6.4%。
融創中國（1918）提高強制可轉換債第二次轉換限額至100%。開市報1.54元，升4.76%。
廣東省省長王偉中會見中電（0002）主席米高嘉道理，籲加大在粵投資布局力度。開市報66.9元，升0.22%。
法拉帝（9638）首季多賺兩成至2200萬歐元。開市報25.5元，無升跌。
澳博（0880）旗下澳娛綜合來港路演。開市報3.12元，升0.32%。
日本醞釀推第二輪賭場渡假村競投。濠賭股普遍向上。新濠國際發展（0200）開市報6.6元，升0.61%。美高梅中國（2282）開市報14.86元，升0.27%。澳博（0880）開市報3.12元，升0.32%。永利澳門（1128）開市報8.28元，升0.49%。銀河娛樂（0027）開市報39.2元，升0.13%。金沙中國（1928）開市報21元，升0.72%。
豐盛生活服務（0331）首席執行官潘樂祺調任非執董，林煒瀚接任。開市報5.72元，升0.53%。
京東（9618）首季經調整純利升17.2%至89億人幣勝預期，美股盤前升4%。開市報134.5元，升1.59%。
吉利（0175）旗下極氪上市，每持2.2萬股派1股極氪，持6000股獲派現金特別息。開市報10.22元，無升跌。
京東物流（2618）首季扭虧為盈，經調整淨利潤錄5.41億元人幣。開市報10.12元，升3.27%。
三一國際（0631）首季少賺兩成，稱受煤炭行業市道不景影響。開市報6.61元，跌4.06%。
Arygle Street首披露在招商局中國基金（0133）持股增至逾8%，已配合查倉。無成交，報12.42元。
南方航空（1055）上月客運運力投入升9.5%。開市報3.13元，升0.64%。
施銘倫再度減持太古B（0087）。無成交，報10.74元。
百度（9888）首季經調整純利按年升22%至70億人幣，勝預期。開市報111.9元，升3.23%。
合生創展（0754）：已存入足夠資金悉數償還3億美元票據本息。開市報4.2元，升3.7%。
包浩斯（0483）發盈警，料全年少賺70%至90%。無成交，報0.415元。
理想汽車（2015）據報裁員逾5600人。開市報98.5元，跌1.2%。
破頂股包括，中銀香港（2388）創52周高，見25.95元，開市報25.95元，升0.58%；建行（0939）創52周高，見5.9元，開市報5.9元，無升跌；上實城市開發（0563）創52周高，見0.52元，開市報0.52元，無升跌；建設銀行（0939）創52周高，見5.9元，開市報5.9元，無升跌；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見202元，開市報202元，升0.1%；國際資源（1051）創52周高，見2.66元，開市報2.66元，無升跌；壽康集團（2945）無成交，報0.028元；力寶華潤（2946）無成交，報0.055元。
破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見25.95元，開市報25.95元，升0.58%；建行（0939）創52周高，見5.9元，開市報5.9元，無升跌。
41隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.157元，開市報0.157元，跌1.26%。
異動股
上升異動股，包括，恒大汽車（0708）開市報0.285元，升14.92%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.32元，升14.29%；花樣年（1777）開市報0.097元，升14.12%；西王置業（2088）開市報0.066元，升13.79%；毅德國際（1396）開市報0.58元，升13.73%；陽光１００中國（2608）開市報0.067元，升13.56%；綠景中國地產（0095）開市報0.93元，升13.41%；中國供應鏈產業（3708）開市報0.036元，升12.5%。
下跌異動股，包括，元征科技（2488）開市報2.59元，跌7.83%；海倫司（9869）開市報3.56元，跌5.57%；巨子生物（2367）開市報50.4元，跌4.82%；深圳國際（0152）開市報6.75元，跌4.53%；三一國際（0631）開市報6.61元，跌4.06%；春泉產業信託（1426）開市報1.92元，跌4%；激成投資（0184）開市報2.45元，跌3.54%；榮昌生物（9995）開市報31.5元，跌3.52%；中國秦發（0866）開市報0.56元，跌3.45%；源宇宙教育（1082）開市報1.38元，跌2.82%；普拉達（1913）開市報60元，跌2.6%。
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