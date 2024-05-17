恒指今早高開148點或0.77%，報19525點，大市成交金額47億元；國指今早高開61點或0.9%，報6933點。恒生科技指數開市報4135點，升1.55%。非必需消費品、信息技術、地產股推動大市。上升股份比例為11.87%，下跌為3.89%，無升跌為84.23%。