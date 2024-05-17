與此同時，「轉數快」與人民銀行數字貨幣研究所（數研所）營運的數字人民幣央行端系統的互通，也是世界首個快速支付系統與央行數字貨幣系統的連接，為G20跨境支付藍圖所強調的互通性提供了創新的用例。

金管局表示，是次擴大試點範圍，用戶現在只需以香港手機號碼，便可以在香港開立並使用個人數幣錢包。數幣錢包可用於跨境支付，但不可用作個人之間的轉帳。香港用戶可透過本地17間零售銀行經「轉數快」為錢包增值。數字人民幣除了可在大灣區使用，亦可於內地其他試點地區使用。數字人民幣與內地傳統電子支付正在開展條碼互通工作，香港居民將來亦可以有更多消費選擇。

金管局總裁余偉文表示，「我們很高興香港成為首個數字人民幣的跨境試點，是內地以外首個本地居民都能開立數幣錢包的地區。數字人民幣在香港擴大試點範圍，並充分利用『轉數快』『24x7』及即時轉帳的優勢，讓用戶無需開立內地銀行戶口，都可以隨時隨地為數幣錢包增值，便利港人在內地消費。我們會繼續與人民銀行緊密合作，逐步擴充數字人民幣的應用範圍，豐富香港居民可使用的數幣錢包功能，並推動更多零售商戶接受數字人民幣，便利兩地居民的跨境零售支付」。

金管局亦會與數研所共同探討通過實名認證讓香港居民升級數幣錢包，以及推進更多支付上的互聯互通，為用戶（包括個人及商戶）提供更便利的支付體驗。同時，亦會共同探索企業的應用場景，以便利跨境貿易結算。

數字人民幣是由中國人民銀行發行的數字形式法定貨幣，與實物人民幣１：１兌換，自2019年起在內地多個主要城市實施試點。

官方應用程式名為「數字人民幣」（英文為e-CNY）。用戶可以透過智能手機應用程式商店頁面(包括Google Play 及 蘋果AppStore) 搜尋關鍵字「e-CNY」或「數字人民幣」，下載並安裝數幣錢包應用程式。用戶只需以香港手機號碼登記，然後自行選用運營機構的數幣錢包。

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