山姆會重創香港零售業？或許需要由山姆的商業模式說起。山姆的名字聽起來雖然很「內地」，但很多人都知道，實際上它來自美國，是全球最大零售商沃爾瑪Walmart旗下的品牌，而且在內地「插旗」已久。就算未去過山姆旗艦店，只要到YouTube看看那些北上攻略片，大概也知道它的賣點：除了「平」，還有「大」，面積夠大，因此能容納的商品種類也多。要知道就算香港租金跌得再多，與內地比較起來，依然寸金尺土，要容納山姆這種經營模式，幾乎是Mission Impossible。選擇以網購形式攻港，也算是最合乎成本原則的策略。

內地物價比香港平上一大截，從來不是新鮮事。記得十多年前到深圳公幹，曾經到過國貿站附近的Walmart，驚見一支大支裝的青島啤酒，價錢只是2元人仔！「深圳人工已經高過好多省市，但平均啲人都係賺五六千蚊一個月（當年），太貴啲人點消費得起？」去慣內地的同事如是說，不過駭人地低的物價，依然衝擊了當年的我的三觀。然而為甚麼在過去，就算有人北上購物，卻始終未能如過去一年般變成主流？

關鍵還是那四個已開始說到爛的字：消費降級。這情況不僅在香港發生，在內地早已發生，甚至遠至美國，也出現類似問題，不過原因各有不同。美國通脹問題嚴重，所以才有過去兩年聯儲局短時間內大幅加息的創舉。通脹對國民的直接影響，就是錢變得不好用，為了更精打細算，以往較受低收入家庭歡迎的1美元商店，開始吸引中產注意，甚至連「洗慣食慣」的高收入人士，也降級到（較1美元店高檔次的）Walmart購物。為了令手上的金錢發揮最大價值，美國的消費降級，普遍相信來自通脹。

中國的「消費降級」，則由疫情影響經濟說起，即使現時較疫情期間有所改善，但市民寧願「有錢儲埋先」，無謂消費盡量減少；再加上商家為了在市道低迷下搶生意，又或如連鎖咖啡或飲品行業般出現價格戰，總之減價成為了消費市場的主旋律。當消費者習慣了已降低的價格，也自然很難回頭，商家上調產品價格變得極困難。試問當你習慣了瑞幸和庫迪價格低於10元人仔以下的咖啡，又怎會再願意用30至40元、等同兩三倍的價格去買Starbucks？

香港的「消費降級」，原因就更加複雜，經濟不景令市民不願消費自然是主因，但即使是收入未見受任何影響的中產朋友，「買嘢」亦普遍比以前手緊。「留多個錢傍身，點知會唔會有機會要走？」這確實是不少港人的心聲。他們不是想移民，因為想走的普遍應該已走，而且深思過後，覺得留港在搵錢上依然有優勢，但卻想為自己「留定後路」，或為子女升學，或為更休閒的退休生活，說不定某一天突然想走。正是這種糾結，令他們的消費意欲減低；就算要買，也盡量挑選便宜的去買，消費降級亦是在這種思量中醞釀出來。

當港人意識到，原來除了睇牙和買樓外，內地幾乎任何吃喝玩樂，也比香港便宜上一大截，再加上基建令「一小時生活圈」變得可能，再加上經過淘寶的10年洗禮後，港人對內地生產的東西，包括食物的接受程度也大大增加，北上消費變成了合理選擇。說真的，如果真的如買廁紙等的日用品，就算你多愛北上，你真的會去山姆選購？怎計也是到本港超市藥房購買方便得多。然而山姆的特點，在於一些中高價位的食材，又或是家電廚具等，價錢都比本港便宜，這些才是最受港人歡迎的東西，令他們能夠以性價比較高的方式，維持現時的生活水平。

到山姆消費還有另外一層意義，就是找到假日好去處。抗疫三年，香港的大型商場，多少人已逛到悶？一間佔地逾30萬呎的超市，這對港人是多麼匪夷所思！而且除了購物，還有各類型的餐飲提供，逛夠了可以坐下食個Tea，就算是走馬看花，輕易已消耗兩三小時。想想本港較具樓面空間的店舖，Ikea已經是必然之選，但在各家品示範空間中，無論是平日抑或假日，必定坐滿不少整天齋坐、打發時間的人，除了影響逛街體驗外，亦對真正想購物的人構成不便。

至於與山姆真正構成競爭關係的各大超市，就算是超級廣場，樓面面積真的完全無法相比！較近磅的只有銅鑼灣Donki，也算有幾層高，在疫情期間由於港人坐困愁城，Donki的日本產品能稍解思鄉愁緒，也曾經大行其道；但隨著開關後旅遊復常，圓匯急跌但未見Donki減價，再加上Donki售賣的不少即使是日本品牌產品，也是港版而非日版（如杯麵），時間久了，新鮮感自然減退。這情況在759阿信屋身上也出現過，初開業時主打日本零食廣受追捧，後來加入台灣製韓國製食品，連廚具凍肉也涉獵後，就變成一間失去特色，只是價格較便宜的中小型超市。說到低價，近日連專賣極平價、幾個月內到期食品的友誠、家興，也引來了不少捧場客，這才是典型的消費降級現象。

山姆攻港，會否真的是本港零售末日？其實就算山姆未來，部分零售早已接近末日，高檔自有捧場客，低檔次受惠於消費降級，最傷的是中檔次，留不住客人，租金及人工等基礎成本因素，令價格減不了多少，末日趨勢自然難逆轉。至於作為直接競爭者的各大超市，縱然生意或受影響，但各有捧場客和具物流優勢，與末日相信仍相距甚遠。說到底，到山姆購物，除了價格便宜，還包括逛街體驗，網購只能享受價格優勢，但失卻了逛街體驗，這對想一次過滿足晒N個願望的香港消費者來說，難免會感到失落。

羅仕揚