然而，惠譽國際認為該計劃可能會適度減少內地房屋庫存高情況，並 促使參與的LGFV更集中關注新的政策層面職能，而並非在傳統公 共基礎設施建設融資方面的角色。

傳媒指，許多內地城市如上海、深圳、南京、武漢、鄭州等， 已開始試行住房置換計劃，以配合中央政府的指示， 減少住宅庫存並改善居住條件，而有關計劃執行結構因城市而異， 當地國有企業（包括LGFV）充當中介或投資者，購買舊房屋， 並改建為租賃物業，租予中等收入家庭。

深圳和上海等城市採用輕資產模式，當地政府建立平台，允許居民通 過政府授權的物業代理機構購買新房，同時出售舊房。如果在預定期 限內無法出售舊房，客戶退出新房購買協議而無懲罰。這種方法旨在 通過提高效率和減少購房者的不確定性，加快減少房屋庫存。

愈來愈多的城市開始試驗或轉向重資產模式，指定的LGFV使用自 己的資金購買舊房，轉換為租賃單位。各城市的安排各不相同。 例如江蘇省南京市的居民購買新房後， 可以選擇將舊房出售給LGFV供出租。在福建省漳州市，如果物業 代理在客戶購買新房後60天內無法出售舊房，LGFV以比估值價 格低10%的價格購買舊房。 河南省鄭州市則向通過置換計劃升級的居民提供補貼。

惠譽認為，第二種資本密集型模式要求LGFV尋求融資，通常通過 央行和政策性銀行提供的超長期貸款，經由政策性和商業銀行發放。 這些貸款年期長，旨在與房屋預期租金收入相一致，但將提高LGF V的淨槓桿率，因為從租金收入中獲得的EBITDA貢獻可能穩定 而溫和。

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