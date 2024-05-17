集團擬把集資所得約32%用於未來4年擴展自動販賣機網絡、 約13%用於未來4年優化營銷服務、約15% 用於提高品牌知名度、約20%用於加強研發力度、約10% 用於尋求收購等，以及約10%用於一般營運資金。

集團為內地第四大快銷品營銷商，市場佔有率約1.2%， 去年營銷服務收入升99.6%，至8.08億元（人民幣，下同） ，總收入10億元，純利1.3億元，2022年虧損1.1億元， 去年底自動販賣機數目共7543部。

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