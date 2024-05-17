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自動販賣商趣致招股上市 每手入場費5999.91元

擁有自動販賣機網絡的快銷品營銷商趣致集團（0917）招股上市，每股招股價介乎25至29.7元，全球發售1970.4萬股，集資最多約5.85億元，其中香港發售涉197.4萬股，佔發售股份10%，每手200股入場費約5999.91元，將於下周三（22日）截止認購，預期於本月27日開始在聯交所買賣。

集團擬把集資所得約32%用於未來4年擴展自動販賣機網絡、約13%用於未來4年優化營銷服務、約15%用於提高品牌知名度、約20%用於加強研發力度、約10%用於尋求收購等，以及約10%用於一般營運資金。

集團為內地第四大快銷品營銷商，市場佔有率約1.2%，去年營銷服務收入升99.6%，至8.08億元（人民幣，下同），總收入10億元，純利1.3億元，2022年虧損1.1億元，去年底自動販賣機數目共7543部。

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