恒指、國指連升兩日，齊創9個月高，科指創半年新高，連升6日，是7個月最長升浪。全周計，恒指、國指連升4周，齊創16周最長升浪。

恒指今早高開148點，高位升225點，低位跌33點，高低波幅259點。非必需消費品、信息技術、能源股推動大市。上升股份比例為42.46%，下跌為26.18%，無升跌為31.34%。

恒指收市升177點或0.91%，報19553點，大市成交金額1793億元，較上日減少12.49%，是5月14日1430.85億元成交後最少；國指升63點或0.92%，報6934點。恒生科技指數收報4112點，升0.99%。

藍籌股成交金額889.89億元，佔大市成交49.63%；科指成份股成交金額450.23億元，佔大市成交25.11%；國指成份股成交金額771.08億元，佔大市成交43%。

24隻雙櫃台股，總成交0.96億元人民幣，相當於約1.03億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.46%，至81.43億元，佔大市成交4.54%。牛熊證成交金額34.05億元，減少11.32%；窩輪成交金額47.37億元，增加13.19%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、平保（2318）貢獻恒指較多。匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。

藍籌52隻升，25隻下跌，5隻無升跌。龍湖（0960）升10.87%，收報15.3元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌8.03%，收報5.27元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，8隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報19.26元，升7.96%；跌幅最大的是閱文（0772）收報29.7元，跌7.33%。

恒指續高於10天線(18846.78點)。科指續高於10天線(3992.82點)。

北水南下合計淨流入59.57億元，較上日增加49.95%，淨流入金額是5月13日88.07億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入99.29億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多1.16%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為1.94%。高見19602.24點，是2023年8月4日19857.39點後最高。今日收市報19553.61點，是2023年8月1日後收市新高，當日報20011.12點。連升2日，累計升479.9點，對上一次連升2日是5月10日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月10日。

科指曾升最多2.22%，是5月14日後最大升幅，當日升幅為2.31%。高見4162.51點，是2023年11月16日4169.7點後最高。收市報4112.59點，是2023年11月23日後收市新高，當日報4117.12點。連升6日，累計升240.58點，對上一次連升6日是2023年10月12日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月5日。

國指曾升最多1.38%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為2.3%。高見6966.05點，是2023年8月1日7008.64點後最高。今日收市報6934.7點，是2023年4月18日後收市新高，當日報7002.91點。連升2日，累計升193.29點，對上一次連升2日是5月10日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月10日。

一周表現

恒指本周累升3.11%或589點，升幅是5月3日後最大，當時收市升幅為4.67%；恒指連升4周，對上一次連升4周，是2023年1月13日；本周表現最佳的是龍湖（0960），累升21.82%，其次為碧桂園服務（6098）及華潤萬象生活（1209），分別升13.67%及12.59%。而表現最差的是理想汽車（2015），累跌9.1%，其次為信義光能（0968）及申洲國際（2313），分別跌8.67%及5.86%。

國指本周累升3.21%或215點，升幅是5月3日後最大，當時收市升幅為4.43%；國指連升4周，對上一次連升4周，是2023年1月13日；本周表現最佳的是龍湖集團（0960），累升21.82%，其次為京東物流（2618）及中國人壽（2628），分別升13.68%及12.46%。而表現最差的是理想汽車（2015），累跌9.1%，其次為信義光能（0968）及申洲國際（2313），分別跌8.67%及5.86%。

科指本周累升3.79%或150點，升幅是5月3日後最大，當時收市升幅為6.8%；本周表現最佳的是嗶哩嗶哩（9626），累升19.11%，其次為東方甄選（1797）及阿里巴巴（9988），分別升10.88%及9.94%。而表現最差的是理想（2015），累跌9.1%，其次為商湯（0020）及閱文（0772），分別跌4.76%及3.88%。

午後消息股表現

佐丹奴（0709）新CEO首見股東 料8月公布五年規劃。收報2.12元，升1.92%。

連成科技（8635）發盈警 料全年凈虧損擴大至1900萬元。收報0.09元，無升跌。

藥明生物（2269）：美法案定義屬未經正當程序的不合理預設性指定。收報14.06元，跌3.43%。

人行調整房貸首付比例 取消貸款利率政策下限。中海外（0688）收報16.52元，升4.42%。龍湖（0960）收報15.3元，升10.87%。潤地（1109）收報32.85元，升2.98%。龍光地產（3380）收報0.83元，升9.21%。世茂集團（0813）收報1.32元，升5.6%。

H&H國際（1112）首季收入跌8.8%。收報10.9元，跌0.55%。

今早及隔晚消息股表現

巨子生物（2367）折讓6.7%配股。收報49.85元，跌5.85%。

Michael Burry、David Tepper增持阿里、京東。阿里（9988）收報85.7元，升7.53%。京東（9618）收報134.1元，升1.28%。

泓盈城市服務（2529）今日上市，定價3.2元。收報3.21元，升0.31%。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，英皇資本（0717）收報0.032元，升6.67%。華住集團－Ｓ（1179）收報33.3元，升4.39%。零跑（9863）收報31.3元，升1.29%。

外電指平保（2318）擬再向中東主權基金或富戶減持匯控。平保收報45.45元，升5.7%。

匯控（0005）收報68.55元，跌2.21%。

ESR（1821）計劃在東京建60兆瓦數據中心。收報12.5元，跌3.85%。

融創中國（1918）提高強制可轉換債第二次轉換限額至100%。收報1.85元，升25.85%。

廣東省省長王偉中會見中電（0002）主席米高嘉道理，籲加大在粵投資布局力度。收報66.3元，跌0.67%。

法拉帝（9638）首季多賺兩成至2200萬歐元。收報27元，升5.88%。

澳博（0880）旗下澳娛綜合來港路演。收報3.1元，跌0.32%。

日本醞釀推第二輪賭場渡假村競投。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報6.7元，升2.13%。美高梅中國（2282）收報14.6元，跌1.48%。澳博（0880）收報3.1元，跌0.32%。永利澳門（1128）收報8.26元，升0.24%。銀河娛樂（0027）收報39.9元，升1.92%。金沙中國（1928）收報21元，升0.72%。

豐盛生活服務（0331）首席執行官潘樂祺調任非執董，林煒瀚接任。收報5.74元，升0.88%。

京東（9618）首季經調整純利升17.2%至89億人幣勝預期，美股盤前升4%。收報134.1元，升1.28%。

吉利（0175）旗下極氪上市，每持2.2萬股派1股極氪，持6000股獲派現金特別息。收報10.22元，無升跌。

京東物流（2618）首季扭虧為盈，經調整淨利潤錄5.41億元人幣。收報10.22元，升4.29%。

三一國際（0631）首季少賺兩成，稱受煤炭行業市道不景影響。收報6.99元，升1.45%。

Arygle Street首披露在招商局中國基金（0133）持股增至逾8%，已配合查倉。創52周高，見13.24元，收報13.24元，升6.6%。

南方航空（1055）上月客運運力投入升9.5%。收報3.16元，升1.61%。

施銘倫再度減持太古B（0087）。收報10.74元，無升跌。

百度（9888）首季經調整純利按年升22%至70億人幣，勝預期。收報110.9元，升2.31%。

合生創展（0754）：已存入足夠資金悉數償還3億美元票據本息。收報4.36元，升7.65%。

包浩斯（0483）發盈警，料全年少賺70%至90%。收報0.395元，跌4.82%。

理想汽車（2015）據報裁員逾5600人。收報95.9元，跌3.81%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.72元，收報2.64元，升1.93%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見62.5元，收報62.5元，升3.65%；帝王實業控股（2940）創上市新高，見1元，收報1元，升150%；騰訊控股（80700）創上市新高，見370.4元，收報366.4元，跌0.16%；長城汽車（82333）創上市新高，見13.82元，收報13.82元，升2.52%；惠理ＥＭＱＱ（3030）創上市新高，見8.705元，收報8.705元，升1.46%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見486.5元，收報485.1元，跌0.08%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1115.8元，收報1115.8元，升0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1077.7元，收報1077.7元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1055元，收報1054.65元，升0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1037.15元，收報1037.15元，升0.01%；博時比特幣（3008）創上市新高，見51.62元，收報51.6元，升0.19%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見6.61元，收報6.61元，升0.3%；華夏比特幣ETF（3042）創上市新高，見8.295元，收報8.29元，升0.61%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.06元，收報1.06元，升0.38%；華夏比特幣－Ｒ（83042）創上市新高，見7.67元，收報7.67元，升0.52%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見8.325元，收報8.3元，升0.12%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.064元，收報1.064元，升0.38%；樂艙物流（2490）創上市新高，見21.2元，收報19.46元，升3.07%；長久股份（6959）創上市新高，見56.95元，收報55.9元，升8.12%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見6.8元，收報6.5元，升4.84%；綠城服務（2869）創52周高，見4.98元，收報4.8元，升2.35%；越秀服務（6626）創52周高，見3.52元，收報3.5元，升2.04%；領悅服務（2165）創52周高，見1.7元，收報1.64元，升0.61%；京城佳業（2210）創52周高，見4.22元，收報4.21元，升1.45%；中國銀河（6881）創52周高，見4.82元，收報4.8元，升5.26%；長城汽車（2333）創52周高，見15.08元，收報14.94元，升2.19%；太古（0019）創52周高，見70.25元，收報68.8元，跌0.79%；中國再保險（1508）創52周高，見0.63元，收報0.63元，升1.61%；海豐國際（1308）創52周高，見20.3元，收報20.25元，升4.27%；秦港股份（3369）創52周高，見1.83元，收報1.82元，升2.82%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見439.4元，收報438.4元，升1.76%；工行（1398）創52周高，見4.74元，收報4.71元，無升跌；中銀香港（2388）創52周高，見26元，收報25.85元，升0.19%；中國銀行（3988）創52周高，見3.92元，收報3.86元，跌0.26%；聯通（0762）創52周高，見6.34元，收報6.31元，升1.12%；建行（0939）創52周高，見5.91元，收報5.85元，跌0.85%；農業銀行（1288）創52周高，見3.84元，收報3.81元，無升跌；交行（3328）創52周高，見6.25元，收報6.22元，跌0.16%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括佳兆業資本（0936）低見0.135元，收報0.149元，跌5.7%；富一國際控股（1470）低見0.03元，收報0.036元，跌2.7%；莊臣控股（1955）低見0.39元，收報0.39元，跌2.5%；心泰醫療（2291）低見20.65元，收報20.75元，跌4.16%；魯商服務（2376）低見1.53元，收報1.67元，跌4.57%；杰地集團（8313）低見0.022元，收報0.023元，跌4.17%；NEXION TECH（8420）低見0.018元，收報0.02元，跌4.76%；興銘控股（8425）低見0.077元，收報0.077元，跌3.75%；新百利融資（8439）低見0.355元，收報0.45元，升8.43%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.151元，收報0.154元，跌3.14%；中國農產品交易（0149）低見0.037元，收報0.039元，跌2.5%；宏輝集團（0183）低見0.156元，收報0.158元，跌1.25%；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1.01元，升1%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；美亞娛樂資訊（0391）低見0.11元，收報0.112元，跌5.08%；越南製造加工出口（0422）低見0.54元，收報0.54元，跌1.82%；藍河控股（0498）低見0.15元，收報0.167元，升7.05%；PERFECTECH INTL（0765）低見0.76元，收報0.78元，跌3.7%；匯盈控股（0821）低見0.053元，收報0.054元，跌3.57%。

異動股

上升異動股，包括，景瑞（1862）收報0.142元，升238.1%；帝王實業控股（2940）創上市新高，見1元，收報1元，升150%；興業新材料（8073）收報0.118元，升59.46%；恒大汽車（0708）停牌，停牌前升53.2%；毅德國際（1396）收報0.75元，升47.06%；國瑞健康（2329）收報0.076元，升46.15%；建業地產（0832）收報0.149元，升43.27%；信能低碳（0145）收報0.6元，升42.86%。

下跌異動股，包括，SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.09元，跌25%；量子思維（8050）收報0.111元，跌23.97%；智傲控股（8282）收報0.61元，跌22.78%；中國智能健康（0348）收報0.07元，跌22.22%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.04元，跌18.37%；萬嘉集團（0401）收報0.07元，跌17.65%；瑞港建設（6816）收報0.085元，跌16.67%；同景新能源（8326）收報0.146元，跌16.09%；莊皇集團公司（8501）收報0.42元，跌16%；亞洲電視控股（0707）收報0.209元，跌14.69%。

其他報道

小鵬在港推G6及X9兩車型 意向價29.9萬起

龍湖據報完成多筆債券付息及回售總額16億

甘比旗下Happy Yarn伙江美儀慈善義賣

金管局：擴大數字人民幣在港跨境試點 可透過「轉數快」為數幣錢包增值

馬斯克證實本周末訪問印尼 稱期待Starlink在印尼啟動

滬深三大指數午後向上 滬指全周跌0.02%

銀河國際證券：人行新措施顯救樓市決心 可刺激內房股價

本港4月破產申請按年增32%

佐丹奴新CEO首見股東 料8月公布五年規劃

升幅收窄 恒指半日升56點 伙國指曾再創9個月高 科指曾創半年高