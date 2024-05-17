政府指，第一季錄得溫和增長。服務輸出仍是經濟增長的重要動力，而整體貨物出口進一步改善。私人消費和整體投資開支繼續擴張。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升2.3%。

服務輸出在第一季繼續顯著按年實質增長8.4%。受惠於訪港旅客人次持續回升，旅遊服務輸出進一步躍升。運輸服務輸出繼續上升，商用及其他服務輸出輕微增長。然而，金融服務輸出進一步下跌。同時，整體貨物出口隨着外部需求略為好轉而上升6.8%，儘管非常低的比較基數亦是原因之一。輸往內地的出口飆升。輸往美國的出口微跌。輸往歐盟的出口錄得雙位數跌幅。輸往其他亞洲主要市場的出口表現參差。

本地方面，在就業收入持續增加和政府推出多項措施提振氣氛的支持下，私人消費開支在第一季按年實質輕微上升1.0%。整體投資開支隨着經濟擴張而微升0.3%。

勞工市場在第一季維持緊絀。經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，就業不足率亦處於1.1%的低水平。各個主要行業的失業率普遍維持在低水平。就業收入繼續穩健增長。

由於市場氣氛在所有住宅物業需求管理措施撤銷和宏觀審慎監管措施修訂後有所改善，住宅物業市場在今年首兩個月維持淡靜後，在三月轉趨活躍。住宅售價在臨近季末時有回穩迹象。

第一季消費物價通脹輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1.0%，上一季升幅為1.6%。外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快的升幅，電力價格則在高比較基數下顯著下降。私人房屋租金大致平穩。其他主要組成項目承受的價格壓力大致可控。

展望未來，香港經濟在今年餘下時間應會錄得進一步增長。隨着接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復蘇應會支持服務輸出。若外部需求繼續維持，貨物出口應會進一步改善，儘管地緣政治緊張局勢會帶來不確定性。本地方面，就業收入增加和政府多項提振氣氛的措施應有助私人消費，但市民消費模式的轉變或會帶來挑戰。經濟繼續增長，應會對固定資產投資提供支持。然而，偏緊的金融狀況維持更久，可能會影響本地經濟信心和活動。

通脹展望方面，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力。外圍價格壓力應會延續大致向下的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢會帶來不確定性。考慮到第一季的通脹情況以及上述各項因素，2024年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在1.7%及2.4%，與《財政預算案》公布的預測相同。

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