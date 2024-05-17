妥善處置盤活存量土地，目前尚未開發或已開工未竣工的存量土地，通過政府收回收購、市場流通轉讓、企業繼續開發等方式，妥善處置盤活，推動房地產企業緩解困難和壓降債務，促進土地資源高效利用。

以及打好商品住房項目保交房攻堅戰，按照市場化、法治化原則，分類處置在建已售未交付的商品住房項目，推動項目建設交付，切實保障購房人合法權益。

進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，滿足房地產項目合理融資需求。城市政府推動符合白名單條件的項目應進盡進，商業銀行對合規白名單項目應貸盡貸，滿足在建項目合理融資需求。

董建國表示，下一步住建部將會同有關部門認真貫徹落實中央政治局會議精神，按照國務院部署要求，切實做好保交房各項工作，推動項目按時保質交付，切實保障購房人合法權益。

談到房地產項目「白名單」時，董建國表示，進一步發揮房地產融資協調機製作用，滿足房地產項目合理融資需求，城市政府推動符合「白名單」條件的項目應進盡進，商業銀行對合規「白名單」項目應貸盡貸，滿足在建項目合理融資需求。城市政府堅持「以需定購」，可以組織地方國有企業以合理價格收購一部分存量商品住房用作保障性住房。

目前全國297個地級及以上城市已經建立房地產融資協調機制。這個機制要在保交房工作中發揮好牽頭協調推進的主力作用。