中國人行副行長陶玲表示，2023年人民銀行設立了租賃住房貸款支持計劃，支持濟南、鄭州等8個城市試點市場化批量收購存量住房、擴大租賃住房供給。一年多來，試點在8個城市有序落地，商業可持續的租賃經營模式初步形成，為消化存量住房發揮了積極作用。統籌考慮政策銜接，人行將租賃住房貸款支持計劃併入保障性住房再貸款政策中管理，將在全國範圍全面推廣。
陶玲續稱，收購主體由城市政府選定，被選定的地方國企及所屬集團不得涉及地方政府隱性債務，不得為政府融資平台。同時應具備銀行的授信要求和授信空間。收購用途、收購的商品房用作保障性住房配售或租賃。
住建部副部長董建國則表示，城市政府要按照市場化、法治化的原則，指導項目開發企業制定「一項一策」的處置方案。「市場化」是把符合條件的項目或者是可以採取市場化措施，完善條件的項目納入「白名單」，給予融資支持，推進項目建設交付。
「法治化」就是推動資不抵債的項目進入司法處置程序，該破產的破產，該重組的重組。處置中，要把維護購房人合法權益擺到首要位置。在這個過程中，要堅決依法查處各類違法違規行為，不讓違法違規者「金蟬脫殼」，不讓損害群眾利益的行為蒙混過關。
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