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零跑科技首季虧損10億人幣 汽車交付按年升2倍

零跑科技（9863）公布，截至3月31日止第一季度虧損約10.1億元（人民幣，下同），比去年同期虧損11.3億元收窄，但比去年第四季虧損9.4億元擴大，而撇除作為僱員福利開支一部分以股份為基礎的開支，首季經調整淨虧損約9.4億元，比去年同期虧損9.6億元收窄，比去年第四季虧損7.9億元擴大

集團首季汽車總交付量約3.3萬輛，按年增加2.18倍，帶動收益34.9億元，按年升1.4倍，毛損率1.4%，比去年同期毛損率7.8%改善。至於首季經營活動所用現金淨額約11.8億元。

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