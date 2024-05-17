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金管局擴大數字人幣於港跨境試點 供市民用手機號申「四類錢包」作跨境零售支付

金管局及中國人民銀行宣布擴大數字人民幣於港跨境試點，市民可憑香港手機號碼，於4個營運機構開設個人數幣錢包「四類錢包」作內地跨境零售支付，暫不可作個人轉帳（P2P）之用，市民可通過17間香港銀行及其轉數快系統（FPS），使用人民幣增值其四類錢包」，當中11間同時支援人幣及港元增值。金管局副總裁李達志表示，明白市民現已有多個跨境支付方式，而該局提供數字人民幣錢包，旨在提供多一個方式供市民選擇。

現時市民於Google Play及蘋果旗下的App Store，下載及安裝官方應用程式「數字人民幣」（e-CNY），用戶只需提供香港手機號碼登記，及自行選取營運機構的數幣錢包。李達志表示，現時內地有超過1000萬間商户收取e-CNY，香港則有300間商户收取。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，除實體商戶外，其線上商戶都可以用到數字人民幣錢包，惟現時有部分線上商戶未必能供港用戶使用數字人民幣，皆因有部分商戶會要求用戶提供內地手機號碼，才能夠使用。他提醒市民於使用時先可留意其線上商户，能否接受香港號碼作為用户收取e-CNY。

所謂「四類錢包」，即對限制用戶錢包餘額上限1萬元（人民幣，下同），單筆支付金額限額2000元，一日累計支付上限5000元，年累計支付金額限額，而內地現時擁有需提供更多個人資料、提供更大用額的一至三類錢包；至於現時4間參與港跨境試點計劃數字人民幣錢營運機構包括，工行（1398）、中行（3988）、建行（0939）及交行（3328）。李達志表示技術上市民可開通多個錢包；換句話說，每個市民擁有一個手機號碼計，每人即可開通4個錢包。

李達志提到，未來金管局會與人民銀行數字貨幣研究所（數研所）緊密合作，而數字人民幣、數幣錢包設計、試點開放程度，以及與內地商戶推廣進程，均依靠人民銀行數字貨幣研究所主導，下一步進程則視乎數研所的試點計劃進程，如數幣錢包的升級，內地現時有一至三類錢包，均為試點計劃的探討內容。

 