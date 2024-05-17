中國工商銀行（亞洲）推出數字人民幣體驗活動，該行客戶於登記期內透過手機銀行成功登記體驗活動後，於數字人民幣應用程式，登記推廣活動時的香港手機號碼註冊賬戶，並開立中國工商銀行（1398）數字人民幣錢包，有機會獲得特定金額的數字人民幣消費紅包。
中國工商銀行（亞洲）表示，積極配合香港金融管理局擴大數字人民幣在香港的跨境試點，是參與以香港快速支付系統轉數快（FPS）為數字人民幣錢包增值服務機構之一，並一直積極配合中國人民銀行及香港金融管理局的數字人民幣研發和測試工作。
中國工商銀行（亞洲）執行董事、副行政總裁兼替任行政總裁顧旋表示，該行將持續擴大數字人民幣應用場景，優化數字人民幣基礎設施建設及增強其普及性，相信數字人民幣的應用將進一步加強區域經濟的互聯互通，成為區域經濟高質量發展的重要驅動力。
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