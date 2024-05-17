國指方面，將納入紫金（2899），剔除信義光能（00968），成份股數目維持50隻。恒生科技指數成份股無變動，數目維持30隻。上述變動將於2024年6月7日收市後實施，並於2024年6月11日起生效。
恒指指數公司公布季度檢討結果，恒生指數加入比亞迪電子（0285），剔除碧桂園服務（6098），令成分股維持82隻，而國企指數加入紫金礦業（2899），剔除信義光能（0968），令成分股維持50隻。所有變動將由6月11日起生效。
恒指公司指，變動後，恒指市值涵蓋率於3月28日為65.5%，成交量涵蓋率在第一季為67.3%。假設指數於本月14日調整，金融業佔恒指比重升0.36個百分點，至33.12%，而非必需性消費及必需性消費佔比升0.29個百分點，至13.31%，但資訊科技業佔比下降0.97個百分點，至29.63%。個別股份方面，比亞迪電子佔恒指比重0.22%，在資訊科技業中最少，而阿里巴巴（9988）佔比則升0.13個百分點，至7.84%。不過，佔比分別達9.45%和8.14%的騰訊（0700）和匯控（0005）將齊調整至8%。
其他報道
金管局擴大數字人幣於港跨境試點 供市民用手機號申「四類錢包」作跨境零售支付
人行：租賃住房貸款支持計劃併入保障性住房再貸款政策 全國全面推廣
香港首季GDP增2.7% 符預期 維持全年增長2.5%至3.5%預測
恒指收市升177點 科指6連升 全周計恒指、國指連升4周 創16周最長升浪
金管局：擴大數字人民幣在港跨境試點 可透過「轉數快」為數幣錢包增值