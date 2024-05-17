moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指季檢 比亞迪電子染藍 踢走碧桂園服務

恒生指數公司公布季檢結果，當中決定將比亞迪電子（0285）加入恒指成份股，剔除碧桂園服務（6098），成份股數目維持82隻。

國指方面，將納入紫金（2899），剔除信義光能（00968），成份股數目維持50隻。恒生科技指數成份股無變動，數目維持30隻。上述變動將於2024年6月7日收市後實施，並於2024年6月11日起生效。

恒指指數公司公布季度檢討結果，恒生指數加入比亞迪電子（0285），剔除碧桂園服務（6098），令成分股維持82隻，而國企指數加入紫金礦業（2899），剔除信義光能（0968），令成分股維持50隻。所有變動將由6月11日起生效。

恒指公司指，變動後，恒指市值涵蓋率於3月28日為65.5%，成交量涵蓋率在第一季為67.3%。假設指數於本月14日調整，金融業佔恒指比重升0.36個百分點，至33.12%，而非必需性消費及必需性消費佔比升0.29個百分點，至13.31%，但資訊科技業佔比下降0.97個百分點，至29.63%。個別股份方面，比亞迪電子佔恒指比重0.22%，在資訊科技業中最少，而阿里巴巴（9988）佔比則升0.13個百分點，至7.84%。不過，佔比分別達9.45%和8.14%的騰訊（0700）和匯控（0005）將齊調整至8%。

其他報道

【羅仕揚專欄】未待山姆攻港，零售早已末日

工銀亞洲推數字人幣體驗活動 開户設錢包有機獲消費優惠

兩名前經紀進行虛假交易 各被判監3個月

金管局擴大數字人幣於港跨境試點 供市民用手機號申「四類錢包」作跨境零售支付

李開復減持知乎至5%以下

零跑科技首季虧損10億人幣 汽車交付按年升2倍

人行：租賃住房貸款支持計劃併入保障性住房再貸款政策 全國全面推廣

全日沽空金額減17% 盈富沽空減23% 比率續逾50%

維他奶盈喜料上財年純利最多升1.76倍

自動販賣商趣致招股上市 每手入場費5999.91元

香港首季GDP增2.7% 符預期 維持全年增長2.5%至3.5%預測

人行擬設保障性住房再貸款 規模3000億人幣

金管局副總裁阮國恒獲批延長任期至正常退休年齡後兩年

恒指收市升177點 科指6連升 全周計恒指、國指連升4周 創16周最長升浪

小鵬在港推G6及X9兩車型 意向價29.9萬起

龍湖據報完成多筆債券付息及回售總額16億

甘比旗下Happy Yarn伙江美儀慈善義賣

金管局：擴大數字人民幣在港跨境試點 可透過「轉數快」為數幣錢包增值

馬斯克證實本周末訪問印尼 稱期待Starlink在印尼啟動

滬深三大指數午後向上 滬指全周跌0.02%

銀河國際證券：人行新措施顯救樓市決心 可刺激內房股價

本港4月破產申請按年增32%

佐丹奴新CEO首見股東 料8月公布五年規劃