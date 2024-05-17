中銀香港（2388）宣布於旗下流動支付應用程式「Boc Pay」推出「數字人民幣專區」，更稱其為首個本地應用程式支持數字人民幣支付服務，而中銀同時與萬寧、香港電訊（6823）等商户機構合作研究，擴展數字人民幣於港收款服務。
中銀指，已開通中國銀行（3988）數字人民幣錢包服務客戶，於其「數字人民幣專區」完成綁定錢包後，即可直接於「Boc Pay」使用二維碼支付、充值、查詢、領取推廣消息紅包等功能。
中銀香港副總裁邢桂偉表示，中銀香港正與HKT探討就支援數字人民幣支付功能的合作。此等舉措將可為內地來港旅客提供更多數字人民幣的支付場景，既可降低本地零售商戶跨境資金清算成本，亦能提升商戶收益。
中銀表示，曾推出兩輪數字人民幣消費紅包推廣活動，今年4月推廣期內，北上使用數字人民幣的交易筆數及金額，均較去年首輪推廣增加兩倍，主要集中於零售、餐飲、娛樂等支付場景。
中銀香港與深圳市福田區政府推出「數幣歡樂購」推廣活動，由即日至本月26日，客戶可透過 BoC Pay「數字人民幣專區」領取數字人民幣消費紅包，於福田區指定商戶使用。
另外，由即日起至本月30日，中銀推出數字人民幣消費紅包，供全新及現有客戶領取，適用於指定支持數字人民幣錢包付款的商戶。
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