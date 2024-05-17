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華住集團首季盈利跌33%至6.6億人幣

華住集團（1179）公布，截至今年3月底的首季淨利潤為6.59億元人民幣（下同），較2023年首季9.9億元，按年跌33.43%﹔較上季7.43億元，按季跌11.3%。集團預計2024年第二季度，華住預期收入將按年增長介於7%至11%。 

今年首季EBITDA為13億元，較2023年首季16億元，按年跌18.75%元，較上季的14億元，則跌7.14%。首季收入按年增長17.8%至53億元，超出先前公佈的收入增長12%至16%的指引。 

2024年首季度來自Legacy-Huazhu分部的收入為42億元，按年增長 18.1%，超出先前公佈的增長11%至15%的收入指引。2024年首季度來自 Legacy-DH分部的收入為人民幣10億元，按年增長16.6%。

2024年首季度來自Legacy-Huazhu分部的歸屬於華住集團有限公司淨利潤為8.33億元，按年跌30.58%，按季增0.73%﹔2024年首季度來自LegacyDH分部的歸屬於華住集團有限公司淨虧損為1.74億元。

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