moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

綠地香港大地震 主席執董雙雙辭任 CEO兼任主席

綠地香港（0337）人事大變動，執董兼主席陳軍及執董侯光軍因經營及管理需要雙雙辭任，陳軍將獲委任為名譽主席。

集團委任現任行政總裁駱蔚峰為執董及主席﹔委任李永強為執董，而林家禮亦辭任獨董一職。

現年60歲的駱蔚峰曾先後擔任共青團廣州市委書記，廣州市番禺區區長，廣州市白雲區、蘿崗區區委書記，廣州開發區、中新廣州知識城書記、主任，廣州市副市長、廣東省韶關市市委副書記、市長及盛 高投資（控 股）、盛高集團總裁。他將獲得基本薪金約每年170.64萬元人民幣及須視乎集團表現而定的酌情管理花紅。

現年46歲的李永強為公司副總裁兼集團華南區域公司總裁。李永強於2018年9月加入公司﹔他加入綠地香港前，曾任華潤置地（1109）（常州）項目總經理，華潤無錫及常州子公司助理總經理及華潤徐州及蘇州子公司總經理。他將獲得基本薪金約每年128.64萬元人民幣及須視乎集團表現而定的酌情管理花紅。

 

其他報道

 

信銀國際推充值數字人幣錢包 可享1.38%活期利率優惠

卓悅與快樂購訂備忘 潛在策略性合作

騰訊放榜後首回購 4.15億掃105萬股 金額較上一輪顯著減少

大新銀行推數字人民幣兌換優惠

華住集團首季盈利跌33%至6.6億人幣

中銀旗下Boc Pay設「數字人民幣專區」 方便客戶用數字人幣

香港電訊門市及電子商務平台第三季起接受數字人民幣付款

恒指季檢 比亞迪電子染藍 踢走碧桂園服務

奧思集團盈警料上半財年純利最多跌97%

【羅仕揚專欄】未待山姆攻港，零售早已末日

工銀亞洲推數字人幣體驗活動 開户設錢包有機獲消費優惠

兩名前經紀進行虛假交易 各被判監3個月

金管局擴大數字人幣於港跨境試點 供市民用手機號申「四類錢包」作跨境零售支付

李開復減持知乎至5%以下

零跑科技首季虧損10億人幣 汽車交付按年升2倍

人行：租賃住房貸款支持計劃併入保障性住房再貸款政策 全國全面推廣

全日沽空金額減17% 盈富沽空減23% 比率續逾50%

維他奶盈喜料上財年純利最多升1.76倍

自動販賣商趣致招股上市 每手入場費5999.91元

香港首季GDP增2.7% 符預期 維持全年增長2.5%至3.5%預測

人行擬設保障性住房再貸款 規模3000億人幣

金管局副總裁阮國恒獲批延長任期至正常退休年齡後兩年

恒指收市升177點 科指6連升 全周計恒指、國指連升4周 創16周最長升浪