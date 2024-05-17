綠地香港（0337）人事大變動，執董兼主席陳軍及執董侯光軍因經營及管理需要雙雙辭任，陳軍將獲委任為名譽主席。
集團委任現任行政總裁駱蔚峰為執董及主席﹔委任李永強為執董，而林家禮亦辭任獨董一職。
現年60歲的駱蔚峰曾先後擔任共青團廣州市委書記，廣州市番禺區區長，廣州市白雲區、蘿崗區區委書記，廣州開發區、中新廣州知識城書記、主任，廣州市副市長、廣東省韶關市市委副書記、市長及盛 高投資（控 股）、盛高集團總裁。他將獲得基本薪金約每年170.64萬元人民幣及須視乎集團表現而定的酌情管理花紅。
現年46歲的李永強為公司副總裁兼集團華南區域公司總裁。李永強於2018年9月加入公司﹔他加入綠地香港前，曾任華潤置地（1109）（常州）項目總經理，華潤無錫及常州子公司助理總經理及華潤徐州及蘇州子公司總經理。他將獲得基本薪金約每年128.64萬元人民幣及須視乎集團表現而定的酌情管理花紅。
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