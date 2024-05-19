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陳茂波：下半年盛事陸有來 市面添活力

財政司長陳茂波在網誌表示，繼上半年的各項盛事，下半年的精彩活動也快將公布。這些盛事活動勢必為市面增添活力及消費動力，為市民和旅客提供更多吸引的好去處和消費選擇。

他又指，環球投資情緒近月出現較明顯轉變，港股近日突破19, 000點水平，升至逾9個月高位，成交顯著增加，上周更曾出現單日成交額逾2, 000億元。恒生指數過去四周累積升超過3, 300點，升幅達兩成。如果與年初的低位相比，大市從今年低位已累積反彈超過三成。近月有不少資金積極投入香港股市，為港股增添了正面氣氛。

隨著市場預期息率見頂，以及二月底全面撤銷樓市需求管理措施後，住宅物業市場亦見有明顯改善，樓價扭轉連續十個月的跌勢趨向平穩，成交量在上月份增加至超過8,500宗。樓價保持平穩，交投量增加，與我們推出有關政策時的預期相符。

總體而言，本港宏觀經濟形勢向好，財政狀況平穩，獲得國際評級機構認同。標準普爾在五月發表對香港經濟的最新評估中，維持香港評級展望為穩定，主要理據是本港經濟將持續穩步復蘇、物業市場企穩，未來三年左右公共財政將趨向平衡。

他表示，短期香港經濟要穩步向好，中期經濟須增添動能，以創造更大更快的增長空間，這是築牢信心的基礎。

為了進一步激勵產學研協作，加速推動「從1到N」的科研成果轉化和產業發展，去年10月推出了「產學研1+計劃」，目標是以配對形式資助不少於100支有潛質成為成功初創企業的大學研發團隊，於約五年內分階段完成其項目。計劃首輪收到超過90份來自不同大學的申請，當中20多份獲批資助，具體詳情會在短期內發布。