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港股ADR升116點 夜期高水150點 攜程、理想等業績

美股向上，港股ADR升116點或0.59%，報19669點，即月恒指夜期升162點，報19704點，夜期高水150點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.91%，折合報398.59元；阿里巴巴（9988）升0.77%，折合報86.36元；美團（3690）升0.76%，折合報125.94元；匯控（0005）升1.4%，折合報69.51元；建行（0939）跌0.09%，折合報5.84元。

道期現升0.092%；標期現升0.13%；納期現升0.16%。日本東證指數現升0.36%；韓國KOSPI指數現升0.82%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.57%。

VIX指數隔晚跌3.46%或0.43點，報11.99點。

紐油現跌0.37%或0.29美元，報79.76美元；布油現跌0.26%或0.21美元，報83.76美元；金價現升0.24%或5.82美元，報2421.04美元；LME 銅期貨隔晚升2.34%或244美元，報10668美元。比特幣現升0.06%或39.84美元，報66196.29美元；美國10年期債息現跌0.17%或0.0078厘，報4.412厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司快今日公布業績，包括，攜程（9961）、理想汽車（2015）、速騰聚創（2498）、塗鴉智能－Ｗ（2391）

中國聯塑（2128）分拆EDA明招股，集資最多近3億元。

國泰君安：中央撐樓市消化存量，資金規模或增至5萬億。

理想（2015）下調首季交付預測，被指誇大銷量遭集體訴訟。

工行（1398）完成發行400億人幣總損失吸收能力非資本債。

綠地香港（0337）大地震，主席執董雙雙辭任，CEO兼任主席。

卓悅（0653）與快樂購訂備忘，潛在策略性合作。

騰訊（0700）放榜後首回購，4.15億掃105萬股，金額較上一輪顯著減少。

華住集團（1179）首季盈利跌33%至6.6億人幣。

中銀（2388）旗下Boc Pay設「數字人民幣專區」 方便客戶用數字人幣。

香港電訊（6823）門市及電子商務平台第三季起接受數字人民幣付款。

恒指季檢，比亞迪電子（0285）染藍，踢走碧桂園服務（6098）。國指方面，將納入紫金（2899），剔除信義光能（0968）

奧思集團（1161）盈警料上半財年純利最多跌97%。

李開復減持知乎（2390）至5%以下。

零跑科技（9863）首季虧損10億人幣，汽車交付按年升2倍。

維他奶（0345）盈喜料上財年純利最多升1.76倍。

 

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