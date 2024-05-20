恒指今早高開67點或0.35%，報19621點，大市成交金額26億元；國指今早高開17點或0.26%，報6952點。恒生科技指數開市報4124點，升0.29%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為12.89%，下跌為4.16%，無升跌為82.93%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。小米（1810）、藥明生物（2269）、潤地（1109）拖累大市。
藍籌44隻升，13隻下跌，25隻無升跌。宏橋（1378）升3.87%，報12.36元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌1.37%，報32.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，7隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報34.85元，升3.11%；跌幅最大的是百度（9888）開市報107.9元，跌2.71%。
恒指續高於10天線(18961.34點)。科指續高於10天線(4008.13點)，20天線(3812.09點)升穿250天線(3784.71點)。
越秀地產（0123）1497萬購琶洲南二期項目20%。開市報6.49元，升1.25%。
多間公司快今日公布業績，績前表現如下，攜程（9961）創上市新高，見441.4元，開市報441.4元，升0.68%。理想汽車（2015）開市報97.35元，升1.51%。速騰聚創（2498）開市報41.75元，升0.24%。塗鴉智能－Ｗ（2391）無成交，報14.98元。
中國聯塑（2128）分拆EDA明招股，集資最多近3億元。開市報4.3元，無升跌。
國泰君安：中央撐樓市消化存量，資金規模或增至5萬億。中海外（0688）開市報16.52元，無升跌。龍湖（0960）開市報15.3元，無升跌。潤地（1109）開市報32.4元，跌1.37%。龍光地產（3380）開市報0.83元，無升跌。世茂集團（0813）開市報1.35元，升2.27%。融創（1918）開市報1.84元，跌0.54%。
理想（2015）下調首季交付預測，被指誇大銷量遭集體訴訟。開市報97.35元，升1.51%。
工行（1398）完成發行400億人幣總損失吸收能力非資本債。創52周高，見4.74元，開市報4.74元，升0.64%。
綠地香港（0337）大地震，主席執董雙雙辭任，CEO兼任主席。開市報0.36元，無升跌。
卓悅（0653）與快樂購訂備忘，潛在策略性合作。開市報0.062元，升3.33%。
騰訊（0700）放榜後首回購，4.15億掃105萬股，金額較上一輪顯著減少。開市報397元，升0.51%。
華住集團（1179）首季盈利跌33%至6.6億人幣。開市報33元，跌0.9%。
中銀（2388）旗下Boc Pay設「數字人民幣專區」 方便客戶用數字人幣。開市報25.9元，升0.19%。
香港電訊（6823）門市及電子商務平台第三季起接受數字人民幣付款。開市報9.1元，無升跌。
恒指季檢，比亞迪電子（0285）染藍，開市報34.85元，升3.11%。踢走碧桂園服務（6098）開市報6.85元，升0.44%。
國指方面，將納入紫金（2899），創上市新高，見19.46元，開市報19.46元，升3.84%。剔除信義光能（0968）開市報5.26元，跌0.19%。
奧思集團（1161）盈警料上半財年純利最多跌97%。見52周低1.2元，開市報1.2元，跌12.41%。
李開復減持知乎（2390）至5%以下。無成交，報10.7元。
零跑科技（9863）首季虧損10億人幣，汽車交付按年升2倍。開市報31.55元，升0.8%。
維他奶（0345）盈喜料上財年純利最多升1.76倍。開市報6.72元，升3.38%。
破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見55.45元，開市報55.45元，升2.69%；中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.74元，開市報2.74元，升3.79%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見8.62元，開市報8.62元，升3.98%；華夏比特幣ETF（3042）創上市新高，見8.35元，開市報8.35元，升0.72%；越秀服務（6626）創52周高，見3.7元，開市報3.7元，升5.71%；長城汽車（2333）創52周高，見15.28元，開市報15.28元，升2.28%；中國再保險（1508）創52周高，見0.63元，開市報0.63元，無升跌；招金礦業（1818）創52周高，見15.2元，開市報15.2元，升4.83%；工行（1398）創52周高，見4.74元，開市報4.74元，升0.64%；招商局中國基金（0133）創52周高，見13.32元，開市報13.32元，升0.6%；江西銅業股份（0358）創52周高，見18.5元，開市報18.5元，升3.35%；大新金融（0440）創52周高，見23.8元，開市報23.8元，無升跌；上實城市開發（0563）創52周高，見0.53元，開市報0.53元，無升跌；中信銀行（0998）創52周高，見5.09元，開市報5.09元，升0.59%；五礦資源（1208）創52周高，見4.32元，開市報4.32元，升6.14%；中國光大水務（1857）創52周高，見1.55元，開市報1.55元，升0.65%；重慶銀行（1963）創52周高，見5.4元，開市報5.4元，升0.56%；敏華控股（1999）創52周高，見7.49元，開市報7.49元，升1.63%；金川國際（2362）創52周高，見1.02元，開市報1.02元，升4.08%；中國鋁業（2600）創52周高，見5.68元，開市報5.68元，升3.46%；壽康集團（2945）無成交，報0.028元；力寶華潤（2946）無成交，報0.055元；C-LINK SQ（2950）無成交，報0.039元；華新水泥（6655）創52周高，見8.8元，開市報8.8元，升0.23%；中國光大銀行（6818）創52周高，見2.61元，開市報2.61元，升0.38%；YEAH YEAH GROUP（8082）創52周高，見0.07元，開市報0.07元，無升跌。
破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見441.4元，開市報441.4元，升0.68%；紫金礦業（2899）創上市新高，見19.46元，開市報19.46元，升3.84%；工行（1398）創52周高，見4.74元，開市報4.74元，升0.64%。
異動股
上升異動股，包括，精優藥業（0858）開市報0.046元，升15%；景瑞（1862）開市報0.163元，升14.79%；中國白銀集團（0815）開市報0.35元，升14.75%；毅德國際（1396）開市報0.86元，升14.67%；文業集團（1802）開市報0.079元，升14.49%；禹洲（1628）開市報0.149元，升13.74%；珠光控股（1176）開市報0.255元，升11.35%；新城市建設發展（0456）開市報1.07元，升9.18%。
下跌異動股，包括，奧思集團（1161）見52周低1.2元，開市報1.2元，跌12.41%；生活概念（8056）開市報0.018元，跌10%；建業地產（0832）開市報0.135元，跌9.4%；快餐帝國（1843）開市報0.16元，跌8.05%；完美醫療（1830）開市報2.65元，跌5.36%；歸創通橋－Ｂ（2190）開市報10.6元，跌4.5%；載通（0062）開市報9.08元，跌4.02%；嘉瑞國際（0822）開市報0.29元，跌3.33%；鴻騰（6088）開市報2.14元，跌3.17%；百度（9888）開市報107.9元，跌2.71%。
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