恒指今早高開67點或0.35%，報19621點，大市成交金額26億元；國指今早高開17點或0.26%，報6952點。恒生科技指數開市報4124點，升0.29%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為12.89%，下跌為4.16%，無升跌為82.93%。