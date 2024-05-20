港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升7.66點子至4.32006%，是5月6日後最高，當日報4.33%。對上一次連升4日是2024年4月30日，當日拆息報4.29982%。
港元現報7.8009元升值9點子，曾貶值最多22點子，報7.804元，亦曾升值最多10點子，報7.8008元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升17.6點子至3.80786%，是2024年5月6日後最高；1星期HIBOR升16.89點子至4.06643%；2星期HIBOR升9.91點子至4.17071%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.55點子至4.68619%，是4月2日後最高；6個月期HIBOR升3.74點子至4.79345%，是1月15日後最高；12個月期HIBOR升3.86點子至4.92298%，是1月9日後最高。
美元指數現報104.486升值0.041點或0.04%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43424%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1907%，連續2日收窄，利差是2024年5月06日後最窄，當日差距為-1.1069%。
對上一次連續2日收窄，是2024年5月10日，當日利差報-1.2736%。
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