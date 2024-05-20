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恒指半日升96點 伙國指齊創9個月高 科指升0.61%

美股上周再創新高，亞洲股市普遍走高，MSCI亞太指數邁向七連漲，A股、港股上升，恒指連升第3日，高見19687.84點，是2023年8月4日19857.39點後最高；科指連升7日；國指連升3日，高見6986.2點，是2023年8月1日7008.64點後最高。

恒指今早高開67點，高位升134點，低位升20點，高低波幅113點。金融、能源、地產股推動大市。上升股份比例為33.89%，下跌為24.61%，無升跌為41.48%。

恒指半日升96點或0.49%，報19650點，大市成交金額923億元；國指升28點或0.42%，報6963點。恒生科技指數收報4137點，升0.61%。

藍籌股成交金額388.95億元，佔大市成交42.13%；科指成份股成交金額201.95億元，佔大市成交21.87%；國指成份股成交金額354.15億元，佔大市成交38.36%。

24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.43億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少27.52%，至59.02億元，佔大市成交6.39%。牛熊證成交金額23.59億元，減少30.72%；窩輪成交金額35.42億元，減少25.22%。

匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）貢獻恒指較多。美團（3690）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌61隻升，20隻下跌，1隻無升跌。李寧（2331）升6.36%，收報23.4元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌1.57%，收報15.06元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.53元，升9.29%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報75.2元，跌4.45%。

恒指續高於10天線(18964.21點)。科指續高於10天線(4009.48點)，20天線(3812.76點)升穿250天線(3784.77點)。

北水南下合計淨流入9.1億元，較上日減少84.72%，連續第3日流入，累計流入108.4億元。

越秀地產（0123）1497萬購琶洲南二期項目20%。收報6.79元，升5.93%。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，攜程（9961）創上市新高，見452.2元，收報441.2元，升0.64%。理想汽車（2015）收報99.1元，升3.34%。速騰聚創（2498）創上市新高，見79元，收報65元，升56.06%。塗鴉智能－Ｗ（2391）收報15.88元，升6.01%。

中國聯塑（2128）分拆EDA明招股，集資最多近3億元。收報4.53元，升5.35%。

國泰君安：中央撐樓市消化存量，資金規模或增至5萬億。中海外（0688）收報16.5元，跌0.12%。龍湖（0960）收報15.06元，跌1.57%。潤地（1109）收報32.9元，升0.15%。龍光地產（3380）收報0.81元，跌2.41%。世茂集團（0813）收報1.27元，跌3.79%。融創（1918）收報1.91元，升3.24%。

理想（2015）下調首季交付預測，被指誇大銷量遭集體訴訟。收報99.1元，升3.34%。

工行（1398）完成發行400億人幣總損失吸收能力非資本債。創52周高，見4.76元，收報4.72元，升0.21%。

綠地香港（0337）大地震，主席執董雙雙辭任，CEO兼任主席。收報0.355元，跌1.39%。

卓悅（0653）與快樂購訂備忘，潛在策略性合作。收報0.06元，無升跌。

騰訊（0700）放榜後首回購，4.15億掃105萬股，金額較上一輪顯著減少。收報394.6元，跌0.1%。

華住集團（1179）首季盈利跌33%至6.6億人幣。收報31.75元，跌4.65%。

中銀（2388）旗下Boc Pay設「數字人民幣專區」 方便客戶用數字人幣。收報25.95元，升0.39%。

香港電訊（6823）門市及電子商務平台第三季起接受數字人民幣付款。收報9.1元，無升跌。

恒指季檢，比亞迪電子（0285）染藍，收報34.75元，升2.81%。踢走碧桂園服務（6098）收報6.91元，升1.32%。國指方面，將納入紫金（2899），創上市新高，見20.1元，收報19.36元，升3.31%。剔除信義光能（0968）收報5.34元，升1.33%。

奧思集團（1161）盈警料上半財年純利最多跌97%。見52周低1.1元，收報1.17元，跌14.6%。

李開復減持知乎（2390）至5%以下。收報11.06元，升3.36%。

零跑科技（9863）首季虧損10億人幣，汽車交付按年升2倍。收報33.05元，升5.59%。

維他奶（0345）盈喜料上財年純利最多升1.76倍。收報7.15元，升10%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見58元，收報57.1元，升5.74%；價值黃金（3081）創上市新高，見57.76元，收報57.76元，升2.27%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1761元，收報1760.5元，升2.3%；中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.84元，收報2.77元，升4.92%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見9.07元，收報8.76元，升5.67%；長城汽車（82333）創上市新高，見14.28元，收報13.94元，升0.87%；中銀香港（82388）創上市新高，見24元，收報23.95元，升0.21%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1761元，收報1760.5元，升2.3%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1078.1元，收報1078.1元，升0.04%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見37元，收報37元，升2.21%；博時比特幣（3008）創上市新高，見52.02元，收報51.88元，升0.54%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見6.65元，收報6.65元，升0.61%；華夏比特幣ETF（3042）創上市新高，見8.35元，收報8.335元，升0.54%；華夏比特幣－Ｒ（83042）創上市新高，見7.695元，收報7.695元，升0.33%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見8.365元，收報8.36元，升0.72%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.072元，收報1.072元，升0.75%；速騰聚創（2498）創上市新高，見79元，收報65元，升56.06%；長久股份（6959）創上市新高，見58.25元，收報56.25元，升0.63%；越秀服務（6626）創52周高，見3.88元，收報3.84元，升9.71%；興業物聯（9916）創52周高，見0.85元，收報0.77元，升5.48%；景瑞（1862）創52周高，見0.29元，收報0.248元，升74.65%；中國銀河（6881）創52周高，見4.95元，收報4.79元，跌0.21%；長城汽車（2333）創52周高，見15.44元，收報14.88元，跌0.4%；太古（0019）創52周高，見70.6元，收報70.6元，升2.62%；中國再保險（1508）創52周高，見0.63元，收報0.62元，跌1.59%；招金礦業（1818）創52周高，見15.4元，收報14.96元，升3.17%；海豐國際（1308）創52周高，見20.3元，收報20.25元，無升跌；秦港股份（3369）創52周高，見1.86元，收報1.86元，升2.2%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見452.2元，收報441.2元，升0.64%；紫金礦業（2899）創上市新高，見20.1元，收報19.36元，升3.31%；工行（1398）創52周高，見4.76元，收報4.72元，升0.21%；中石化（0386）創52周高，見5.28元，收報5.19元，跌0.38%；中國銀行（3988）創52周高，見3.95元，收報3.92元，升1.55%；聯通（0762）創52周高，見6.35元，收報6.34元，升0.48%；中石油（0857）創52周高，見7.77元，收報7.74元，升2.25%；建行（0939）創52周高，見5.91元，收報5.89元，升0.68%；宏橋（1378）創52周高，見12.7元，收報12.44元，升4.54%；華潤電力（0836）創52周高，見22.05元，收報22元，升2.33%；工商銀行（1398）創52周高，見4.76元，收報4.72元，升0.21%；交行（3328）創52周高，見6.33元，收報6.29元，升1.13%；。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括蠟筆小新食品（1262）低見0.115元，收報0.115元，跌4.96%；心泰醫療（2291）低見20.35元，收報20.7元，跌0.24%；上海小南國（3666）低見0.035元，收報0.035元，跌5.41%；康灃生物－Ｂ（6922）低見5元，收報7.46元，升2.33%；興銘控股（8425）低見0.073元，收報0.073元，跌5.19%；泓盈城市服務（2529）低見3.03元，收報3.13元，跌2.49%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見2.96元，收報3.02元，跌9.31%；中國農產品交易（0149）低見0.037元，收報0.038元，跌2.56%；宏輝集團（0183）低見0.15元，收報0.155元，跌1.9%；中策資本控股（0235）低見0.024元，收報0.026元，跌3.7%；大中華金融（0431）低見0.095元，收報0.095元，跌4.04%；森美控股（0756）低見0.39元，收報0.47元，跌1.05%；賽伯樂國際控股（1020）低見0.075元，收報0.079元，跌2.47%；奧思集團（1161）低見1.1元，收報1.17元，跌14.6%；SINO HOTELS（1221）低見1.39元，收報1.4元，跌6.67%；NIRAKU（1245）低見0.226元，收報0.235元，升0.86%。

異動股

上升異動股，包括，景瑞（1862）創52周高，見0.29元，收報0.248元，升74.65%；國瑞健康（2329）收報0.124元，升63.16%；速騰聚創（2498）創上市新高，見79元，收報65元，升56.06%；遠見控股（0862）收報0.035元，升52.17%；中國白銀集團（0815）創52周高，見0.49元，收報0.455元，升49.18%；皇冠環球集團（0727）創52周高，見0.14元，收報0.14元，升47.37%；寶新金融（1282）收報0.235元，升32.02%；中國投融資（1226）收報0.47元，升30.56%；鼎益豐（0612）收報0.86元，升26.47%；文業集團（1802）收報0.085元，升23.19%。

下跌異動股，包括，海峽石油化工（0852）收報0.189元，跌33.68%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.069元，跌23.33%；朗華國際集團（8026）收報0.28元，跌18.84%；隆成金融（1225）創52周高，見0.32元，收報0.244元，跌18.67%；綠心集團（0094）收報0.072元，跌17.24%；德泰新能源集團（0559）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%；亞太金融投資（8193）收報0.062元，跌16.22%；中國城市基礎設施（2349）收報0.069元，跌15.85%；華控康泰（1312）收報0.032元，跌15.79%；新豐泰集團（1771）平上市低位0.43元，收報0.43元，跌15.69%；信能低碳（0145）收報0.51元，跌15%。

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