美股上周再創新高，亞洲股市普遍走高，MSCI亞太指數邁向七連漲，A股、港股上升，恒指連升第3日，高見19687.84點，是2023年8月4日19857.39點後最高；科指連升7日；國指連升3日，高見6986.2點，是2023年8月1日7008.64點後最高。