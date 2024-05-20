上周中國政府大舉動宣布多項救樓市政策，包括3000億再貸款助地方收購住房庫存等，摩通指出，對於國務院要求高庫存的地方政府收儲未售出的峻工單位作保障房的方向感到鼓舞，此舉能直接創造需求，但收儲規模非常重要。
該行假設LTV（貸款價值比）為80%，政府的貸款將支持6,250 億人民幣的購買，佔該行全年銷售額預測的 6%-7%，假設折扣為八折，則相當於8-9% 的銷售量。理論上，如果政府以八折購買所有未售出的已竣工單位，約3.91億平方米，則需要3.1萬億元人民幣。
至於其他與按揭相關的措施，主要是為了改善人們的負擔能力，這些措施會有所幫助，但非靈丹妙藥，因對於樓價、收入及就業的信心更重要。
該行又指，行業動盪始於2021年第三季，並將支持措施分為六個階段，大多數措施，包括如16條、城中村改造等，都效果不佳，該行亦從未對之感到興奮。
該行亦不指望國企內房的購房規模足以帶動銷售量的大幅躍升，但這一方法至少應能在下行時帶來支持。由於年初至今的房地產銷售較預期中差，相信當局最終會熱衷於提供支持。
盡管如此，購買未售出的房產可能會讓投資者聯想到2015-2018年的棚戶區改造中的現金補償，但該行重申其觀點政府無意助長房地產熱潮。
該行又指出，若未來幾個月房地產銷售依然疲軟，相信內地政府仍可逐步推出其他措施，例如擴大銀行對房地產收購的貸款，如再增加3,000-5,000 億元人民幣；取消一線城市非核心區域的所有購房限制； 降低交易稅率；以及放寬一線城市核心區域的樓價控制。
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