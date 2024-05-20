該行假設LTV（貸款價值比）為80%，政府的貸款將支持6,250 億人民幣的購買，佔該行全年銷售額預測的 6%-7%，假設折扣為八折，則相當於8-9% 的銷售量。理論上，如果政府以八折購買所有未售出的已竣工單位，約3.91億平方米，則需要3.1萬億元人民幣。

至於其他與按揭相關的措施，主要是為了改善人們的負擔能力，這些措施會有所幫助，但非靈丹妙藥，因對於樓價、收入及就業的信心更重要。

該行又指，行業動盪始於2021年第三季，並將支持措施分為六個階段，大多數措施，包括如16條、城中村改造等，都效果不佳，該行亦從未對之感到興奮。

該行亦不指望國企內房的購房規模足以帶動銷售量的大幅躍升，但這一方法至少應能在下行時帶來支持。由於年初至今的房地產銷售較預期中差，相信當局最終會熱衷於提供支持。

盡管如此，購買未售出的房產可能會讓投資者聯想到2015-2018年的棚戶區改造中的現金補償，但該行重申其觀點政府無意助長房地產熱潮。

該行又指出，若未來幾個月房地產銷售依然疲軟，相信內地政府仍可逐步推出其他措施，例如擴大銀行對房地產收購的貸款，如再增加3,000-5,000 億元人民幣；取消一線城市非核心區域的所有購房限制； 降低交易稅率；以及放寬一線城市核心區域的樓價控制。

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