保監局指出，雖然代理其後向保誠轉交65.7萬元，保誠遂將5張失效的保單復效，但餘下的160萬元則從未歸還予保單持有人。於保監局的跟進下，保誠現正聯絡餘下5張保單的保單持有人以提供協助或賠償。

保監局續稱，代理於個案中的不當行為性質卑劣，在他為企圖掩飾挪用保費的行為，而延遲協助其中1名保單持有人申請網上登入資料之中更為突顯；該名代理並在保誠和其後保監局的調查期間，代理堅持自己是依賴其聲稱聘用為助理的「表兄弟」處理保費款項，惟代理無法提供任何有關該「表兄弟」存在的證據，最後被揭示真相。

保監局提到，委員會認為代理的不當行為極為卑劣，因此在可處理的權限之下，一致決定提高處分至禁止其重投業界14年，以重申保監局必須傳遞對不當行為零容忍的訊息。

該局更指，假如於案件應用現行的規管制度，該局可施加終身禁令，以反映對該案顯示的嚴重不當行為程度的憎惡和零容忍態度。當局亦正透過局方簽署一系列的諒解備忘錄，將案件轉介至其他執法機構。

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