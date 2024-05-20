百樂皇宮（2536）宣布，旗下Palasino Technology與台灣上市公司隆中網絡就線上遊戲內容授權訂立合作備忘錄，隆中網絡將授權Palasino Technology使用其線上遊戲內容，為其提供多元化的線上遊戲內容組合。
該公司表示，是次合作與Palasino Technology積極拓展線上遊戲市場（尤其是 B2B 分部）的戰略一致。Palasino Technology 計劃首先向亞洲的持牌線上博彩公司提供線上遊戲內容。
百樂皇宮行政總裁Pavel MARŠÍK表示，十分高興能夠與遊戲技術行業知名企業隆中網絡合作，簽訂合作備忘錄標誌著百樂皇宮的一個重要里程碑，能促使公司進入在亞洲 B2B 線上博彩市場的業務據點。
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