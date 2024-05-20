moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

阿里旗下《神探詭事錄》等96款遊戲獲批版號

中國國家新聞出版署公布，5月共有96款遊戲獲批版號，當中包括阿里巴巴（9988）旗下靈犀互娛開發的手遊《神探詭事錄》，以及禪遊科技（2660）旗下的《指尖連一連》。

其餘獲批版的遊戲包括中青寶的《米拉加爾戰記》、愷英網路的《百工靈》、吉比特旗下廈門雷霆互動網絡出版的《搏擊雙城：重構》等。

其他報道

保誠前代理挪用4名客戶保費 被保監罰禁止再申牌14年

百樂皇宮與隆中網絡就線上遊戲內容授權訂立合作備忘

「互換通」優化措施推出首日 共26家境內外機構開展IMM交涉54億

中電信4月5G客戶按月淨增290萬戶

匯立銀行推定存優惠 敍做指定金額定存可抽現金回贈

瑞銀：今年底日圓看160 日企業績指引未符預期帶動外資流向中國股票

速騰聚創首季虧損收窄至1.32億元人幣

香港4月港口貨櫃吞吐量按年跌10%至112萬TEU

世界華文媒體發盈警 料全年虧損擴大至最多1300萬美元

龍湖吳亞軍前夫蔡奎減持 套現逾6400萬

創科執行董事兼行政總裁今起辭任 Steven Richman獲委任為CEO

國泰4月載客量增26%至174萬人次 下月恢復巴塞隆拿航線

瑞銀料內房銷售未來兩三個月走穩 全年GDP增長4.9%

標普：收儲庫存作保障房或現錯配 料全年中國商品房銷售僅10萬億元人幣

淘寶天貓今晚啟動618購物節　提供逾150億元人民幣優惠券及直減折扣

領航減持中原證券至5%以下 疑已清倉港股

中聯通4月5G 套餐用戶累計2.71億戶

EDA集團首日招股 孖展超額認購1倍

完美醫療料年度銷售額不少於14億元

中移動4月5G客按月淨增64萬戶

全日沽空金額減6% 盈富沽空降至44%

理想汽車首季純利跌約四成至5.93億元人幣

本港最新失業率維持3% 符預期

 