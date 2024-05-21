道瓊斯工業平均指數收跌196點，跌幅0.5%，報39806點。標普500指數收漲4點，升幅0.1%，報5308點。納斯達克綜合指數收漲108點，或0.66%，報16794點。

摩通跌4.5%，報195.58美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累60點，而Caterpillar升1.82%，報362.75元，貢獻道指42點。

科技股方面，蘋果收市報191.04元，升0.61%，谷歌母公司Alphabet收市報176.92元，升0.48%，亞馬遜收市報183.54元，跌0.62%，Facebook收市報468.84元，跌0.65%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.19%，報523點。德國DAX指數收漲0.35%，報18768點；法國CAC 40指數漲0.35%，報8195點；英國富時100指數收漲0.05%，報8424點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.65%，報6866點。

美國2年期債息曾升最多0.53%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為0.7%。高見4.85厘，是5月14日4.8928厘後最高。收市報4.8478厘，是5月13日後收市新高，當日報4.8612厘。連升3日，累計升0.1241厘，對上一次連升3日是4月1日。

美國10年期債息曾升最多0.75%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為1.11%。高見4.4531厘，是5月14日4.5279厘後最高。收市報4.4433厘，是5月13日後收市新高，當日報4.4865厘。連升3日，累計升0.1034厘，對上一次連升3日是4月1日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至41.254基點，是5月17日42.373基點後最闊。收市報40.876基點，是5月16日後收市最闊，當日報42.246基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至95.151基點，是5月14日87.372基點後最窄。收市報96.197基點，是5月13日後收市最窄，當日報92.66基點。連續3日收窄，累計10.992基點，對上一次連升3日是4月24日。

金龍指數曾跌最多2.13%，是5月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.46%。低見6833.02點，是5月16日6773.44點後最低。收市報6866.59點，是5月15日後收市新低，當日報6786.12點。

道指曾升最多0.18%，高見40077.4點，創紀錄新高；道指曾跌最多0.54%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.5%。低見39787.09點，是5月15日39615.1點後最低。收市報39806.77點，是5月14日後收市新低，當日報39558.11點。

標指曾升最多0.42%，是5月15日後最大升幅，當日升幅為1.24%。高見5325.32點，是5月16日5325.49點後最高。收市報5308.13點，是5月15日後收市新高，當日報5308.15點。連升2日，累計升11.03點，對上一次連升2日是5月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月15日。

納指曾升最多0.83%，是5月15日後最大升幅，當日升幅為1.44%。高見16823.83點，創紀錄新高。收報16794.88點，創收市價計新高。

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