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港股ADR跌133點 夜期低水138點 小鵬、同程等業績

美股向上，港股ADR跌133點或0.68%，報19504點，即月恒指夜期跌138點，報19498點，夜期低水138點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.73%，折合報392.1元；阿里巴巴（9988）升0.83%，折合報86.06元；美團（3690）跌0.92%，折合報122.86元；匯控（0005）升0.11%，折合報68.92元；建行（0939）跌0.6%，折合報5.86元。

道期現跌0.045%；標期現升0%；納期現跌0.05%。日本東證指數現升0.39%；韓國KOSPI指數現跌0.61%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.1%。

VIX指數隔晚升1.33%或0.16點，報12.15點。

紐油現跌0.1%或0.07美元，報79.72美元；布油現跌0.05%或0.04美元，報83.66美元；金價現跌0.02%或0.6美元，報2424.71美元；LME 銅期貨隔晚升2.07%或221美元，報10889美元。比特幣現升2.61%或1817.52美元，報71340.07美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0059厘，報4.4374厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，安能物流（9956）、ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）、萬國數據－ＳＷ（9698）、高鑫零售（6808）、金融壹賬通（6638）、同程旅行（0780）、VTECH HOLDINGS（0303）、小鵬（9868）

阿里（9988）旗下《神探詭事錄》等96款遊戲獲批版號。

百樂皇宮（2536）與隆中網絡就線上遊戲內容授權訂立合作備忘。

中電信（0728）4月5G客戶按月淨增290萬戶。

速騰聚創（2498）首季虧損收窄至1.32億元人幣。

世界華文媒體（0685）發盈警，料全年虧損擴大至最多1300萬美元。

龍湖（0960）吳亞軍前夫蔡奎減持，套現逾6400萬。

創科（0669）執行董事兼行政總裁今起辭任，Steven Richman獲委任為CEO。

國泰（0293）4月載客量增26%至174萬人次，下月恢復巴塞隆拿航線。

領航減持中原證券（1375）至5%以下，疑已清倉港股。

中聯通（0762）4月5G，套餐用戶累計2.71億戶。

完美醫療（1830）料年度銷售額不少於14億元。

中移動（0941）4月5G客按月淨增64萬戶。

理想汽車（2015）首季純利跌36%至5.93億元人幣。

 

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