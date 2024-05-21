恒指今早低開162點或0.83%，報19473點，大市成交金額21億元；國指今早低開55點或0.8%，報6909點。恒生科技指數開市報4079點，跌1.36%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為6.48%，下跌為8.02%，無升跌為85.48%。
友邦（1299）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。阿里巴巴（9988）、中海油（0883）、中石油（0857）貢獻恒指較多。
藍籌11隻升，59隻下跌，12隻無升跌。宏橋（1378）升2.92%，報12.68元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌5%，報102.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，22隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報443.4元，升1.6%；跌幅最大的是理想（2015）見52周低85.25元，開市報85.25元，跌14.66%。
恒指續高於10天線(19052.35點)。科指續高於10天線(4016.37點)。
塗鴉智能（2391）首季虧損收窄。無成交，報15.8元。
攜程（9961）首季多賺27% 經調整EBITDA升40%。開市報443.4元，升1.6%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安能物流（9956）開市報6.2元，升2.48%。ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）無成交，報84.2元。萬國數據－ＳＷ（9698）無成交，報9.32元。高鑫零售（6808）無成交，報1.73元。金融壹賬通（6638）無成交，報0.63元。同程旅行（0780）開市報21.8元，無升跌。VTECH HOLDINGS（0303）開市報50元，跌1.96%。小鵬（9868）開市報32.7元，跌4.53%。
阿里（9988）旗下《神探詭事錄》等96款遊戲獲批版號。開市報85.5元，升0.18%。
百樂皇宮（2536）與隆中網絡就線上遊戲內容授權訂立合作備忘。無成交，報6.61元。
中電信（0728）4月5G客戶按月淨增290萬戶。開市報4.34元，無升跌。
速騰聚創（2498）首季虧損收窄至1.32億元人幣。開市報62.7元，升3.21%。
世界華文媒體（0685）發盈警，料全年虧損擴大至最多1300萬美元。無成交，報0.169元。
龍湖（0960）吳亞軍前夫蔡奎減持，套現逾6400萬。開市報14.66元，跌2.53%。
創科（0669）執行董事兼行政總裁今起辭任，Steven Richman獲委任為CEO。開市報102.6元，跌5%。
國泰（0293）4月載客量增26%至174萬人次，下月恢復巴塞隆拿航線。開市報8.68元，跌0.12%。
領航減持中原證券（1375）至5%以下，疑已清倉港股。無成交，報1.17元。
中聯通（0762）4月5G，套餐用戶累計2.71億戶。開市報6.25元，升0.16%。
完美醫療（1830）料年度銷售額不少於14億元。開市報2.64元，跌0.38%。
中移動（0941）4月5G客按月淨增64萬戶。開市報73.8元，無升跌。
理想汽車（2015）首季純利跌36%至5.93億元人幣。見52周低85.25元，開市報85.25元，跌14.66%。
破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見58.55元，開市報58.55元，升0.43%；華夏比特幣ETF（3042）創上市新高，見8.875元，開市報8.875元，升6.29%；華夏以太幣（3046）創上市新高，見8.675元，開市報8.675元，升14.98%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見8.715元，開市報8.715元，升14.97%；長久股份（6959）創上市新高，見59元，開市報59元，升3.78%；中國再保險（1508）創52周高，見0.63元，開市報0.63元，無升跌；招商局中國基金（0133）創52周高，見14.18元，開市報14.18元，升0.14%；大唐環境（1272）創52周高，見1.04元，開市報1.04元，升0.97%；珩灣科技（1523）創52周高，見3元，開市報3元，升1.01%；大新銀行集團（2356）創52周高，見7.24元，開市報7.24元，升0.84%；中國鋁業（2600）創52周高，見6元，開市報6元，升3.81%。
理想（2015）低見85.25元，開市報85.25元，跌14.66%。
異動股
上升異動股，包括，滿地科技股份（1400）開市報0.115元，升15%；華夏以太幣（3046）創上市新高，見8.675元，開市報8.675元，升14.98%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見8.715元，開市報8.715元，升14.97%；ＦＡ南方以太幣（3068）開市報19.3元，升14.95%；京基金融國際（1468）開市報0.218元，升14.74%；國瑞健康（2329）開市報0.195元，升14.71%；國農金融投資（8120）開市報0.056元，升14.29%；博雅互動（0434）開市報2.37元，升13.94%；普天通信集團（1720）開市報0.075元，升11.94%；寶新金融（1282）開市報0.237元，升10.23%；中證國際（0943）開市報0.011元，升10%。
下跌異動股，包括，理想汽車（2015）見52周低85.25元，開市報85.25元，跌14.66%；泰達生物（8189）開市報0.067元，跌9.46%；MOS HOUSE（1653）開市報0.32元，跌8.57%；香港寬頻（1310）開市報2.59元，跌7.5%；太興（6811）開市報0.87元，跌6.45%；創科實業（0669）開市報102.6元，跌5%。
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