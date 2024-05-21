恒指今早低開162點或0.83%，報19473點，大市成交金額21億元；國指今早低開55點或0.8%，報6909點。恒生科技指數開市報4079點，跌1.36%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為6.48%，下跌為8.02%，無升跌為85.48%。