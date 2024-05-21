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摩通堅持睇淡美股 大行中最淡

彭博社報道，在大摩的Mike Wilson轉軚後，華爾街大行只餘一位大淡友，摩根大通的Marko Kolanovic，繼續堅持對美股的悲觀看法。 

Kolanovic在周一晚間給客戶的報告中重申其觀點，呼籲不要購買股票，同時承認在過去一年中，隨著全球股市升至紀錄高位，這種負面看法損害了摩根大通的投資組合配置模型。他列舉了繼續看空的一系列理由，包括高估值、利率可能在更長時間內維持限制性、通脹數據上升、消費者壓力和地緣政治不確定性。

Kolanovic稱，「我們目前並不認為股票是有吸引力的投資，我們也不認為有理由改變我們的立場」。

大摩的Wilson轉軚，預計標普500指數到2025年6月將升至5400點，與他之前預計該指數到12月將下跌15%的觀點大相徑庭。

在華爾街大行中，摩通給標普500指數的年終目標位最低，只有4200點，暗示較周一收市價有逾20%的下行空間。第二低的年終目標位來自花旗，預測為5100點，表明市場可能較當前水平溫和下行。高盛的目標為5200點，也發出了沒有更多上漲空間的信號。

與此同時，美國銀行和富國銀行預計標普500指數將進一步走高，給出的年底目標位分別為5400點和5535點。兩家銀行都上調了最初的預估，因美股在經濟和企業盈利強勁以及AI熱持續升溫的帶動下繼續攀升。

不過，報道亦提到，摩通Kolanovic對美股的展望連續三年落空。儘管他預測會下跌，但標普500指數2024年迄今已上漲11%。去年他也看淡，但股市漲了24%。2022年的大部分時間他睇好，而市場那年跌了19%。

 

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